"La Casa di Carta", una coppia si sarebbe lasciata

Capita molto spesso che, passando tanto tempo insieme sul set, tra gli attori possa nascere un sentimento anche nella vita reale e, quindi, fare coppia fissa. Un esempio in tal senso è successo ne “La Casa di Carta“, una serie di origine spagnola molto amata e che raccoglie tantissimi consensi su Netflix al punto da diventare un vero e proprio fenomeno mondiale per tutti gli appassionati del genere.

Proprio sul set di questa serie, due dei protagonisti, ovvero Maria Pedraza e Jaime Lorente, che nella serie interpretano rispettivamente Alison Parker e Denver si sarebbero lasciati. I due non condividevano solo il set, ma anche una storia al di fuori delle riprese che, secondo i bene informati, sarebbe giunta al capolinea, sancendo così la fine del loro rapporto.

Si tratta di un rumors che sta preoccupando tantissimo i fan della serie che seguono le avventure dei loro beniamini e che vorrebbero sapere cosa sia successo realmente tra i due. A mettere in allarme ancora di più i telespettatori e i fan sarebbe un video che è emerso nelle ultime ore e che sembra levare ogni dubbio sulla fine della coppia.

I due attori hanno condiviso il set non solo de “La casa di Carta”, luogo che è stato fortuito in quanto proprio qui è scattato il loro amore nel 2018, ma anche di “Elite“, altra serie di grande successo. In questa serie i due vestono i panni di Marina Nunier Osuna e Nano, permettendo di ampliare ancora di più il loro rapporto e amore. Oltre a Lavanguardia.com, un sito spagnolo, anche il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, presume che quello che stanno vivendo non sia una semplice crisi, ma qualcosa di molto più profondo che ha portato alla rottura.

Il settimanale italiano posta la seguente notizia sulla rottura tra i due attori: “Dopo aver trascorso la quarantena insieme a Madrid, ora le loro strade si sono allontanate. Amici vicini alla coppia hanno rivelato a “E!Online” che hanno programmato vacanze separate. Crisi passeggera o decisione definitiva?”. Proprio in base a quanto emerso, i due avrebbero passato le vacanze in luoghi diversi, non insieme. Un indizio che sicuramente conferma la loro rottura.