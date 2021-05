La cantante serba Sanja Vučić pazza di Damiano dei Maneskin: "Sono innamorata", e mostra l’anello di fidanzamento

Chi ha seguito in diretta l’Eurovisione 2021, avrà di certo notato l’entusiasmo con cui, quando è stata annunciata la vittoria dei Maneskin, le cantanti che rappresentavano la Serbia hanno letteralmente “strappato” Damiano, il frontman del gruppo, all’abbraccio del suo staff e dei colleghi per abbracciarlo e baciarlo loro con grande trasposto e un interesse tutt’altro che professionale.

Del resto non è un mistero per nessuno – e di certo non è passato inosservato neanche sul palco dell’Eurovision – che Damiano David sia, oltre che obiettivamente bellissimo, anche molto affascinante; vanta migliaia di fan in Italia e ora anche nel resto dell’Europa, e il merito non è solo della sua voce inconfondibile, ma anche di quell’aria da “bello e dannato” che da sempre fa impazzire le donne (e, va detto, si addice molto ai cantanti dei gruppi rock come i Maneskin).

Damiano David fa breccia nel cuore della cantante serba Sanja Vučić: “Vorrei sposarlo”

Il fascino di Damiano dei Maneskin ha conquistato diverse protagoniste dell’Eurovision 2021, tra cui le componenti delle Hurricane, il gruppo femminile che nel song contest europeo rappresentava la Serbia. Tra loro, la più sensibile al fascino del 21enne romano è parsa la cantante Sanja Vučić, che durante la conferenza stampa si è letteralmente proposta al frontman della band italiana.

Quando infatti le è stato chiesto quale fosse la sua canzone preferita dell’Eurovision 2021, la ragazza ha risposto di aver amato molto le canzoni presentate da Ucraina ed Italia. Si è poi detta senza mezzi termini innamorata del “cantante italiano” – ovvero Damiano David, appunto – seppure in modo platonico. “Lui è così meraviglioso, in fondo vorrei sposarmi con lui. Però è troppo giovane, ha 6 anni meno di me” ha chiosato ancora Sanja Vučić.

Questo però non le ha impedito di postare poco dopo una foto abbracciata a Damiano, corredata dalla frase: “Next step” corredata dalla foto di un anello di fidanzamenti. Ovvero: il prossimo passo sarà appunto il fidanzamento. Peccato però che Damiano sia impegnatissimo da quattro anni con la bellissima modella Giorgia Soleri, che da casa lo guardava felice ed emozionata e che di certo non avrà gradito le attenzioni femminili nei confronti del fidanzato.