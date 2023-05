La cantante Annalisa ha annunciato il suo matrimonio

Annalisa Scarrone, la ormai nota cantante italiana, è prossima alle nozze. Già da tempo giravano delle voci al riguardo, ma la conferma è arrivata direttamente dal comune di Savona quando sono state esposte le pubblicazioni nell’albo pretorio. La data ancora non è stata annunciata, ma molti si aspettano che venga celebrato nei prossimi tre mesi. Ma chi è il fidanzato di Annalisa?

Il suo compagno, e futuro marito, si chiama Francesco Muglia ed è un manager e vicepresidente del marketing globale di Costa Crociere. I due giovani, 37 anni lei e 42 anni lui, si sarebbero incontrati alcuni anni fa, in occasione del Padiglione Italia all’Expo Dubai 2020, dove Annalisa era stata invitata come special guest a bordo della Costa Smeralda.

Annalisa è sempre stata abbastanza riservata, riguardo la sua vita privata, infatti, non si sa molto. In passato aveva avuto una relazione con il produttore teatrale Niccolò Petitto, ma i due si lasciarono poco prima delle nozze. In seguito, ebbe una relazione con il musicista Davide Simonetta, ma il loro fidanzamneto cessò nel 2017. Gira voce che ci fosse stato qualcosa anche con il rap Gué Pequeno, ma tutti i pettegolezzi sono stati smentiti.

La carriera di Annalisa

Fin da bambina ha avuto la passione per musica, imparando a suonare la chitarra e poi il flauto, per poi iniziare a seguiri corsi di canto. La svolta si ha nel 2011 quando prende parte ad Amici, arrivando al secondo posto. Di fatto diventa un’artista completa: scrive le sue canzoni e le musiche. Partecipa più volte al Festival di Sanremo dove si aggiudica i complimenti da parte del pubblico e dalla critica, che la definisce un’artista matura.

Nel 2013 partecipa con Scintille, arrivando al nono posto; nel 2015 porta il brano Una finestra tra le stelle aggiudicandosi il quarto posto; nel 2016 porta Il diluvio universale, arrivando all’undicesimo posto; nel 2018 con Il mondo prima di te sale sul podio al terzo posto; e nel 2021 si posiziona settima con Dieci. La cantante ha conquistato tutti quest’anno con le sue nuove hit Mon Amour e Bellissima, che stanno spopolando alla radio ma soprattutto sui social. Il fatto che tra poco si sposi ha lasciato tutti a bocca aperta. Aspetteremo nuove notizie a riguardo.