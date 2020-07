La calda estate di Maria De Filippi: bikini da urlo e fisico mozzafiato

Maria De Filippi è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più impegnate nella televisione italiana. La stagione invernale di canale 5, pullula delle sue trasmissioni, da “Uomini e Donne” ad “Amici”, da “C’è posta per te” all’impegno come giudice a “Tu si que vales”, Queen Mary è presenza fondamentale e imprescindibile in casa Mediaset. Quando non appare in video, ci mette comunque lo zampino così come accade a “Temptation Island”, programma che non conduce ma produce.

E dunque con i tanti impegni che ha la De Filippi, quale occasione migliore per godersi un po’ di relax se non durante la pausa estiva. Libera dagli impegni professionali, la moglie di Maurizio Costanzo si sta godendo la sua vacanza in barca, in Corsica. Ad immortalare la regina di casa Mediaset è il settimanale “Chi”, che pubblica foto della conduttrice in forma smagliante.

Ebbene si, nonostante i suoi 58 anni Maria appare con un fisico perfetto e un bikini da capogiro. Il corpo della conduttrice è da far invidia alle ragazzine e bisogna aggiungere che è tutto naturale. La De Filippi non è mai ricorsa alla chirurgia estetica, come molti pensano, ma ama fare attività fisica e un’alimentazione sana e corretta e il risultato si vede eccome!

Dagli scatti pubblicati dal settimanale “Chi”, appare Queen Mary in vacanza con parte del suo staff, con un indosso un bikini bianco intenta a godersi la tintarella, dapprima sulla spiaggia e poi sugli scogli. Con il vento che gli scompiglia i capelli e ridendo di gusto, la conduttrice, regina in eleganza e semplicità, appare perfetta in ogni sua forma, con un décolleté da 10 e lode. Assolutamente promossa.

La stagione televisiva sta per ricominciare e prima di rimettersi al lavoro, Maria trascorrerà alcuni giorni ad Ansedonia in compagnia del marito Maurizio Costanzo. Quale occasione migliore per ricaricare le batterie e poi ripartire, se non quella di trascorrere alcuni giorni in totale relax tra famiglia e amici ed è quello che sta facendo Maria De Filippi.