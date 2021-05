La bufera sul principe Harry: le sue dichiarazioni e i provvedimento della Regina

Una vera e propria bufera mediatica si aggira intorno al principe Harry. Da sempre il marito di Meghan Markle ha sempre seguito con estrema educazione e diligenza le tante regole ferree che regnano a palazzo reale. Ma dopo una serie di vicissitudini, addii al mondo reale e l’inizio di una nuova vita in America, Harry finalmente ha deciso di vuotare il sacco.

Non solo quindi Meghan Markle, ma anche Harry infatti ha voluto aprirsi al mondo, raccontando il suo passato, di certo non dei più semplici, nonostante l’appartenenza a una famiglia reale, ma la scomparsa prematura della compianta madre (Lady D), ha segnato non poco l’adolescenza del giovane secondo genito di Carlo.

Le dichiarazioni di Harry e i provvedimenti della Regina

“La mia vita è come un mix tra il Truman Show e il vivere uno zoo. Da bambino, quando stavo male, facevo finta di sentirmi bene. L’odio è per chi vive un dolore irrisolto“, ecco quanto affermato da Harry in una recente intervista per Dax Shepard. Sembra dunque che la Markle non sia la vera artefice dell’abbandono di Harry dell’UK, ma in realtà nel cuore del ragazzo vi era già da tempo la volontà e il desiderio di evasione, a prescindere dalle esperienze negative di sua moglie nel mondo reale.

Harry appare quasi incontenibile, continuando le sue dichiarazioni: “Quando sei sconvolto da qualcosa e non stai bene, vai a cercare aiuto. Io, come tutti, cercavo di mascherare ciò che provavo realmente, fingendo di sentirmi bene. Ho rifiutato i sentimenti“. Affermazioni che di certo non sono passate inosservate.

Tali affermazioni del ragazzo pare che siano giunte all’orecchio anche di sua nonna, la Regina Elisabetta. Voci molto vicine alla Regina hanno affermato che le parole di suo nipote hanno non poco scosso la Regina, turbandola al punto da dichiarare che verranno presi dei provvedimenti in merito.

Anche il figlio di Elisabetta, Carlo, non ha ben accolto le parole di Harry, e lo dimostra il fatto che nell’ufficio del padre di Harry sono state completamente eliminate le foto di suo figlio, di suo nipote Archie e di Meghan. Sembra dunque acuirsi il divario tra il mondo di palazzo reale e quello di Harry e della sua nuova vita in America.