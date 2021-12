La Barbie umana Jessica Alves su Giacomo Urtis: "Lo amo, voglio un figlio da lui"

Ormai non è un segreto che tra Jessica Alves, conosciuta in Italia dapprima come il Ken umano e poi la Barbie umana, e Giacomo Urtis ci sia stata una storia d’amore molto importante. L’attuale concorrente del “Grande Fratello Vip” è stato sempre vicino a Jessica anche quando ha fatto coming out come donna trans, ma la loro relazione termina poco dopo rimanendo comunque in buoni rapporti.

Giacomo Urtis sembra aver voltato pagina su Jessica, ma la Alves vorrebbe proseguire la propria relazione con lui. Jessica, in una recente intervista rilasciata sul sito “SPYit” dichiara che il ragazzo, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, avrebbe promesso di essere pronto ad avere un figlio con lei.

La lunga intervista di Jessica Alves

La Barbie umana si addolcisce molto parlando di Giacomo: “Lo amo ancora. Lui è bisessuale per questo spero che possa fare chiarezza nel suo cuore e tornare ad amare me. Dentro sono la stessa persona, ho modificato solo il mio corpo esternamente. Da quando è entrato al Grande fratello Vip non possiamo sentirci e mi manca tantissimo“.

Afferma che nell’ultimo periodo si sono sentiti molto frequentemente e Jessica sarebbe scesa più volte a Milano per avere un incontro faccia a faccia insieme a Giacomo. Il gieffino si sarebbe innamorato quando la Barbie era ancora Rodrigo, ma la brasiliana-britannica afferma che Urtis conosce ogni centimento del suo nuovo corpo, e lo ha visto e toccato con le sue mani.

E addirittura, prima di entrare nella casa del “Grande Fratello Vip”, Giacomo ha fatto una promessa molto importante: “Abbiamo parlato anche di avere un figlio insieme. Ha detto che, una volta uscito dalla casa, potevamo farlo. E sarei felicissima se accadesse. Lui è un uomo fantastico e sarebbe perfetto come padre del mio futuro figlio“. Jessica infatti desidera ardentemente sottoporsi a un trapianto di utero e poi farsi fecondare dal chirurgo estetico.

Fino a questo momento Giacomo non ha mai parlato del suo rapporto con Jessica all’interno della casa, ma ovviamente non va escluso che Signorini possa chiamare la Barbie umana per una rapida ospitata nella casa.