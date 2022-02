Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta diventeranno presto genitori. La notizia è stata data dal Sacchetta proprio nel corso della registrazione della nuova puntata di Amici 21. Lei, una delle prime concorrenti di Amici, a cui ha preso parte nel 2011, oggi è ballerina professionista del talent di Maria De Filippi e ha conosciuto Marcello grazie al programma. Lui è un altro ballerino professionista che ha rivestito diversi ruoli nel talent, anche quello di giudice.

Apprezzata e amata dal pubblico, Giulia è fiorentina e grazie alle sue capacità ha saputo conquistare un posto nella scuola sin dalla stagione successiva a quella in cui vi ha preso parte. La notizia della sua gravidanza è stata accolta con grande gioia dai telespettatori, e sono stati tantissimi i commenti di auguri inviati a Giulia e a Marcello.

I due stanno insieme dal 2016, e adorano viaggiare e condividere con i fan anche foto dei loro viaggi su Instagram. Poco prima di conoscere Marcello, la Pauselli aveva avuto una breve relazione con Stefano De Martino, e pare nello stesso periodo in cui lui era ancora legato ad Emma Marrone.

Successivamente è stata scelta da Maria per arricchire il cast dei ballerini professionisti del talent show, ma ha anche presto parte ad altre trasmissioni che le hanno permesso di coronare la sua carriera nel mondo dello spettacolo.Anche Marcello Sacchetta per tanto tempo ha studiato danza ed è approdando come concorrente ad Amici, senza però ottenere molti risultati.

Tuttavia, la De Filippi ha notato in lui un incredibile talento, tanto da volerlo presto fra i ballerini professionisti dello show. Marcello è anche diventato coreografo e quando ha conosciuto è scattata la fiammella che li ha portati a convivere subito dopo. La loro relazione va a gonfie vele e questo bambino che nascerà li legherà ancora di più.