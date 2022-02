Il ballerino e coreogrago Marcello Sacchetta, tra gli ospiti della puntata di Amici, in onda domenica 13 febbraio alle ore 14:00, dopo aver assolto il suo compito di giudicare gli allievi di ballo, ha voluto comunicare la lieta novella: diventerà papà.

La sua fidanzata, Giulia Pauselli, è incinta. La notizia, inutile dirlo, ha lasciato i fan della coppia al settimo cielo dato che Marcello stesso, in un’intervista rilasciata diverso tempo fa al settimanale Chi, aveva fatto sapere di volere un figlio dalla sua Giulia.

La storia d’amore tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

Giulia Pauselli, che il prossimo 1 marzo compirà 31 anni, e Marcello Sacchetta si sono fidanzati nel 2015 e da allora non si sono più lasciati. Lei ex allieva di Amici, poi ballerina professionista del programma e lui, che nel talent ha ricoperto diversi ruoli: ballerino professionista, conduttore e poi giudice, sono riservatissimi sulla loro storia d’amore e stanno vivendo questo momento così importante in forma altrettanto privata.

A chiamarlo per primo “papà” è stata proprio la padrona di casa, Maria De Filippi. “Sì – ha detto lui – Sono felice”. “So quanto ci tenessi”, gli ha risposto Maria. Sacchetta quindi, commosso, ha urlato al pubblico: “Divento papà”. Maria ha annunciato che Giulia Pauselli ballerà anche incinta, non vuole fermarsi per il momento. Marcello lo sapeva già, Giulia glielo aveva detto. A quel punto sono arrivate le bellissime parole di Marcello Sacchetta su Giulia incinta: “Per me è una grande dimostrazione. Sarà lo spettacolo più bello che possa mai vedere“.

Come ha riportato “Fanpage.it”, in una vecchia intervista Marcello Sacchetta aveva dichiarato:“Amo Giulia Pauselli: viviamo insieme al nostro bulldog Giotto. Le nozze per ora non sono previste, ma un figlio lo vorrei subito. E poi, quanto è bella la mia compagna? Tutti mi dicono: ‘Ma stai con Tokio de La casa di carta?’ per via della somiglianza con l’attrice Ursula Corbero. Io rispondo: ‘No, è più bella Giulia’. Abbiamo avuto una brutta crisi. Quando un rapporto si rompe, poi, o si fortifica o si distrugge tutto. Noi siamo stati bravi a recuperare il nostro castello e rendere le mura ancora più solide. Insieme coltiviamo i nostri sogni personali e lavorativi”. L’ennesimo amore nato nel corso di Amici, sugellato dall’arrivo, ben presto, di un bebé.