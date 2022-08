L’84enne Jane Fonda confessa: "L’intervento estetico che rimpiango"

Ascolta questo articolo

Alla soglia degli 85 anni, Jane Fonda rimane ancora oggi una delle donne più belle di Hollywood. La star americana, attrice e attivista politica, è stata per anni promotrice del fitness e di una vita salutare, ma non ha mai negato che parte del merito per il suo aspetto fosse anche dovuto alla chirurgia plastica.

In una nuova intervista con Vogue America, la Fonda ha ammesso quale sia l’intervento del quale si è pentita, e che tornando indietro non rifarebbe. Spiegando di non volere più andare sotto i ferri, perché non vuole sembrare “distorta“, l’attrice ha ammesso di “non essere orgogliosa” di essersi sottoposta a un lifting.

“Ho fatto un lifting, ma ho poi smesso perché non voglio apparire distorta. Non sono orgogliosa di averne fatto uno. Se dovessi tornare indietro, ora non so se lo rifarei. Ma l’ho fatto, lo ammetto“. L’84enne ha spiegato che, dopo la procedura, ha deciso di non continuare, perché “puoi diventare dipendente“, come accaduto già a tantissime persone.

La star di “Grace e Frankie”, che avrebbe avuto un primo lifting intorno ai 40 anni ed un secondo nel 2010, ha aggiunto che non spende molti soldi in creme per il viso, insistendo che rimanere attivi, idratati e ridere fa altrettanto bene alla pelle. “Non faccio molti trattamenti per il viso. Non spendo molti soldi in creme per il viso o cose del genere, ma rimango idratata, dormo, mi muovo, sto al riparo dal sole e ho buoni amici che mi fanno ridere. Anche ridere è una buona cosa“.

Il messaggio che vuole comunicare è che l’invecchiamento non deve essere spaventoso. “Voglio che i giovani smettano di avere paura di invecchiare. Ciò che conta non è l’età, non è quel numero cronologico. Ciò che conta è la tua salute“. L’icona Hollywoodiana, figlia di Henry Fonda e sorella di Peter Fonda, vanta una carriera decennale, costellata da due premi Oscar e diversi ruoli iconici, ma nonostante l’età, non è intenzionata a rallentare. “Ho quasi 85 anni, ma non sembro così vecchia“.