Kylie Jenner e Travis Scott insieme a Disney World per la piccola Stormi

L’imprenditrice e personaggio televisivo statunitense Kylie Jenner ed il rapper e produttore Travis Scott si sono ritrovati al Disney World di Orlando, in Florida, per festeggiare il compleanno della piccola Stormi, che compirà 2 anni il primo febbraio. I due erano accompagnati da altri componenti del clan Kardashian-Jenner.

Con loro erano infatti presenti Kourtney Kardashian, sorella maggiore di Kylie, nonchè primogenita di Kris Jenner e Robert Kardashian, la figlia Penelope Disick, avuta da Scott Disick, la mamma Kris Jenner con il suo fidanzato Corey Gamble e la prima figlia di Kim Kardashian e Kanye West, North West.

Kylie Jenner deve la sua grande popolarità grazie al reality show “Al Passo con la Kardashian“, (“Keeping up with The Kardashian”) e tutti i suoi spin-off; in particolare dal 2017 va in onda “Life of Kylie”, incentrato sulla sua vita privata e professionale. Inoltre grazie alla sua linea di comsetici è diventata la miliardaria piu giovane in assoluto.

La storia con Travis Scott è iniziata nell’aprile del 2017; i due avevano tenuto nascosta la gravidanza, nonostante qualche speculazione fosse stata fatta, vista la strana assenza della giovane Jenner dal reality e dai social. La rivelazione è stata fatta attraverso la pubblicazione di un video su youtube dal titolo “A nostra figlia” (“To our daughter”), in cui venivano mostrati i momenti più belli della gravidanza e le prime immagini della neonata.

La prima foto della piccola Stormi è diventata subito la foto con più likes di Instagram. I due hanno annunciato la separazione nell’ottobre del 2019, dichiarando di essere rimasti in buoni rapporti proprio per il bene della figlia. Dopo l’annuncio della separazione, i due si sono ritrovati insieme sia per il Ringraziamento che per l’annuale festa di Natale, organizzata dal clan Kardashian-Jenner ed ora anche per l’imminente compleanno della piccola Stormi.