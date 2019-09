Kristen Stewart svela perché lei e Robert Pattinson furono costretti a nascondere il loro amore

Dopo aver raggiunto la fama mondiale grazie alla saga di Twilight, Kristen Stewart ha in più di un’occasione catalizzato l’attenzione dei media, che dal canto loro non hanno perso tempo per etichettarla come la giovane ribelle di Hollywood. A destare clamore è stata dapprima la fine della sua storia d’amore con Robert Pattinson, inevitabile conseguenza alla pubblicazione delle foto in cui veniva immortalata in atteggiamenti molto intimi con il regista Rupert Sanders.

Ma a far molto discutere è stato anche il successivo coming out e le storie d’amore con la modella di Victoria’s Secret Stella Maxwell e la sceneggiatrice Dylan Meyer. Nelle ultime settimane, la 29enne attrice nata a Los Angeles ha anche ammesso di parlare con i fantasmi. Allo stesso tempo ha aggiunto di non aver mai voluto recitare in un film della Marvel, che a quanto pare le avrebbe imposto di fingere di essere eterosessuale fuori dal set.

In altre parole per poter essere scritturata, non avrebbe potuto nemmeno tenere per mano la sua ragazza in pubblico. Ora che ha presentato al Festival di Venezia il suo ultimo film Seberg, Kristen Stewart ha voluto anche tornare indietro nel tempo quando era legata a Robert Pattinson. A quanto pare la sua storia con il collega non ebbe modo di decollare anche per via della totale assenza della privacy.

Entrambi erano costretti a scappare e nascondersi dai media che volevano sapere tutto sulla loro vita. “Quando io e Rob stavamo insieme, non avevamo alcun esempio a cui far riferimento. Ci è stato tolto davvero tanto a livello di privacy, e nel tentativo di riuscire a controllare almeno un aspetto della nostra vita privata, eravamo tipo: No, non parleremo del nostro amore a nessuno. Mai. Perché è solo nostro”.

Forte di questa esperienza, Kristen Stewart ha deciso che le sue successive relazioni avrebbero preso una strada diversa sia a livello sentimentale che di privacy. Oggi non si azzarderebbe più a vivere una storia d’amore in trincea, anche perché uno dei suoi più grandi desideri rimane quello di mostrarsi al mondo per quello che è realmente.