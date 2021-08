Kledi papà bis, nome, peso e sesso svelati: parlano Kadiu e Charlotte

Tra le coppie Vip che sono diventati genitori nel 2021 c’è anche quella formata da Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari. Il ballerino albanese, per anni volto di punta di Amici di Maria De Filippi ma anche di Buona Domenica e C’è Posta Per Te, è diventato padre per la seconda volta. La moglie Charlotte ha partorito il secondo figlio.

Il piccolo si chiama Gabriel e sta benone. La ballerina e insegnante di yoga di origini francesi ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dove ha svelato anche il peso del neonato: 3.950 grammi di “amore puro“. Kledi ha fatto sapere, invece il giorno e l’ora esatti della venuta al mondo: domenica 29 agosto 2021 alle ore 13,48.

L’uomo ha tenuto a ringraziare, tramite delle Instagram Stories, il personale medico e gli infermieri che si sono occupati della moglie nella struttura di Rimini in cui si è recata la moglie per dare alla luce il suo secondo figlio. Nel 2016 Kledi e Charlotte sono diventati genitori di Lea che oggi ha 5 anni.

Il coreografo, che qualche giorno fa si trovava in Sicilia per lo spettacolo dedicato alla grande étoile Carla Fracci, ha sempre parlato in termini entusiastici della sua condizione di padre. Non ha mai pensato che diventare padre potesse renderlo così felice, che la nascita di un figlio potesse stravolgere la vita.

Da oggi tutto ruoterà intorno non soltanto a Lea ma anche a Gabriel. Sicuramente in queste ore lui e la sua compagna Charlotte, sposata a luglio 2018, saranno al settimo cielo. In migliaia stanno commentando i post pubblicati da entrambi i ballerini sui rispettivi profili social. Tra questi anche il messaggio di Lorella Cuccarini. L’insegnante, che da quest’anno occuperà la cattedra del canto e non quella del ballo all’interno della Scuola più longeva del piccolo schermo, ha inviato i suoi migliori auguri.