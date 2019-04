Kledi Kadiu, l’ex ballerino di "Amici", svela il suo sogno realizzato

Kledi Kadiu, amatissimo ex ballerino del popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Amici“, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista, dove ha rivelato com’è cambiata la sua vita da quando ha lasciato il celebre programma che gli ha dato fama e popolarità.

Per molti anni Kledi è stato uno dei protagonisti assoluti non solo di “Amici” ma anche di “C’è posta per te“, programmi televisivi che non solo lo hanno lanciato in tv, ma ne hanno consacrato la notorietà. È da parecchio tempo, però, che Kledi non appare più in televisione, sembra essere completamente sparito dallo showbiz.

Il sogno realizzato di Kledi

Nel corso di una recente intervista, l’ormai 44enne ex ballerino di “Amici” ha rivelato che la sua vita di oggi è molto diversa rispetto ai tempi del lavoro in tv; infatti oggi Kledi è diventato direttore di una scuola di danza a Roma, dove organizza una serie di corsi e stage. Dunque se da un lato Kledi non sembra aver abbandonato il ballo, la novità è che ha mantenuto anche la presenza in tv.

L’ex ballerino, infatti, ha di recente debuttato con un nuovo format televisivo in onda in Albania, dove ha ricoperto stavolta il ruolo di giudice di un programma molto simile al talent show di Maria De Filippi. In una recente intervista a Sky, Kledi ha ammesso che per lui era tutto così familiare, proprio in considerazione della precedente esperienza fatta ad “Amici” e non solo.

Se da un lato la vita professionale dell’ex ballerino ha registrato degli importanti cambiamento, altrettanto lo è stato per quella privata, infatti Kledi è convolato a nozze con l’insegnante di yoga Charlotte Lazzari, un amore che è stato coronato dall’arrivo di una bambina, Lea, che oggi ha tre anni.