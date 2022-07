Kledi Kadiu distrutto, lo straziante annuncio del ballerino è arrivato in questi istanti: "Gravemente malato"

Ascolta questo articolo

Kledi Kadiu è un noto ballerino di orgini albanesi salito alla ribalta nei primi anni 2000 grazie al noto talent show di Maria De Filippi. Negli ultimi anni si era cimentato con successo anche nelle vesti d’attore, sia di teatro che al cinema, prendendo parte a produzioni importanti, coma la fiction televisiva ‘Ma chi l’avrebbe mai detto‘.

Per quanto riguarda la vita privata, Kledi è felicemente sposato con la moglie Charlotte Lazzari, dal cui amore sono nati due figli. La coppia ha deciso di recente di rompere il silenzio in merito ad un brutto dramma personale con cui si trovano a fare i conti, ecco la clamorosa rivelazione.

La confessione di Kledi

Con il cuore in mano e visibilmente provato dal dolore, Kledi ha confessato di trovarsi a fare i conti con un terribile dramma: la malattia del figlio Gabriel. Si tratta del secondogenito della coppia, venuto alla luce lo scorso agosto 2021, purtroppo già con tanti problemi dopo appena pochi giorni dal parto.

Ecco il tragico racconto del ballerino di Amici: “A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite”. Da quella nefasta diagnosi per i genitori di Gabriel è iniziato un vero e proprio calvario, per fortuna poi risoltosi per il meglio.

Ma c’è voluto più di un mese affinchè il drammatico quadro clinico del figlio, ricoverato in terapia intensiva, gradualmente si stabilizzasse. Ad oggi Gabriel sembra essersi ripreso, ma naturalmente si sottopone ancora ad un percorso di riabilitazione. Se Kledi ha deciso di raccontare questo suo calvario è soprattutto per un motivo: “Non vogliamo nasconderci dietro alle parole fingendo che sia tutto semplice ma crediamo immensamente nella neuro plasticità, nella sconfinata forza di volontà del nostro piccolo guerriero, nella costanza e nell’amore come miglior stimolo all’apprendimento. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di condividere la nostra storia”. Ancora una volta, il noto ballerino ha dimostrato le sue enormi doti umane oltre che quelle di artista.