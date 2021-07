Kitty Spencer, nipote 30enne di Lady D, sposa a Roma un miliardario 62enne

Lady Kitty Spencer, nipote 30enne della compianta Principessa Diana, è convolata a nozze a Roma con il miliardario 62enne Michael Lewis. La coppia ha celebrato il matrimonio sabato in una cerimonia svoltasi presso Villa Aldobrandini a Frascati davanti a circa 170 ospiti.

Per l’occasione la sposa ha indossato un abito disegnato da Dolce & Gabbana che, con le sue maniche lunghe, sta già attirando nei media comparazioni con l’abito più modesto indossato da Kate Middleton per le sue nozze nel 2011 con il Principe William. Il vestito indossato da Kitty è completamente ricoperto di pizzo e riprende le maniche a sbuffo tipiche dei vestiti da sposa anni ’80 portati alla moda dalla compianta zia Diana.

Lady Kitty è la figlia del Conte di Spencer Charles, 57enne fratello minore di Lady Diana, ed è quindi cugina di primo grado di William ed Harry. Ciononostante, nessun membro della famiglia reale ha partecipato alle nozze di Kitty, che è invece stata ospite ai matrimoni di entrambi i cugini.

Tra gli invitati alle nozze di Kitty amiche celebri della sposa come la musicista Pixie Lott e la modella Sabrina Dhowre Elba, moglie dell’attore Idris Elba. Ad accompagnare la sposa all’altare i fratelli Louis Spencer, Il Visconte di Althorp e Samuel Aitken, mentre tra gli ospiti erano presenti anche le sorelle Eliza e Amelia.

Kitty e Michael si sono fidanzati a gennaio 2020, a soli sei mesi dal loro debutto ufficiale come coppia agli Hamptons. Lewis, originario del Sudafrica, è un uomo d’affari nel campo della moda ed è attualmente a capo del Foschini Group, un agglomerato di diversi marchi di moda che ha sede vicino a Cape Town.

Kitty, che di professione fa la modella, ha sempre rifiutato di parlare della sua vita sentimentale, dichiarando in una intervista lo scorso maggio che la relazione “non ha niente a che vedere con nessun altro. Non fa alcuna differenza nella vita delle persone“. La giovane ha detto alla rivista Town and Country: “Chi amo o non amo non dovrebbe essere qualcosa che la gente legge a colazione. Finché lo manterrò sacro, rimarrà tale“.