Kim Kardashian torna single, finita la storia con Pete Davidson: "Troppo immaturo"

Ascolta questo articolo

Dopo 9 mesi di relazione, è finita la storia tra Kim Kardashian e Pete Davidson, che da inizio anno sembravano inseparabili sia nella vita pubblica che privata. Secondo quanto riportato da Page Six da una fonte, sarebbero due le cause principali che avrebbero portato alla rottura della coppia.

Per cominciare, a remare contro la star dei reality ed il comico e attore sarebbe stata la distanza. Mentre Kim è al momento in America, Pete sta girando il film “Wizards!” in Australia. Il motivo principale però della fine della loro relazione sarebbe da ricercarsi nella differenza di età tra la Kardashian, che ha 41 anni, e Davidson, che ne ha 28.

“Kim era totalmente esausta da questa relazione, insieme ad altre cose che sono in corso nella sua vita. Kim ha 41 anni, Pete 28, sono in due fasi molto diverse al momento“, racconta la fonte anomina. “Pete è assolutamente spontaneo e impulsivo, voleva farla volare a New York o ovunque lui si trovasse senza preavviso. Ma Kim ha 4 figli, non è così facile. Si deve concentrare sui bambini“.

I due si conobbero lo scorso ottobre sul set del Saturday Night Live, dove la Kardashian era la presentatrice della settimana e Pete era parte del cast fisso. Poche settimane dopo, in occasione di una festa di Halloween, i due debuttarono come coppia. Insieme hanno calcato il tappeto rosso di eventi come il MET Gala e la Cena dei Corrispondenti della Casa Bianca.

Kim è al momento nel mezzo di un difficile divorzio con il terzo marito, il rapper Kanye West. I due condividono 4 figli, North, Saint, Chicago e Psalm, e proprio questa settimana il quinto avvocato di West lasciato il caso. Kim è solo l’ultima di una lunga sfilza di conquiste per Davidson, che dopo il pubblicizzato fidanzamento con la cantante Ariana Grande, ha frequentato la modella Kaia Gerber (figlia di Cindy Crawford), e le attrici Margaret Qualley (figlia di Andie MacDowell), Kate Beckinsale e Phoebe Dynevor.