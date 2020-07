Kim Kardashian si sfoga: "Mio marito è bipolare"

I social sono diventati, ormai, luoghi in cui sfogarsi ed esprimere tutte le emozioni, giuste o negative che siano, dando in questo modo il peggio di sé. Ne sa qualcosa Kanye West che, poche ore fa, si è sfogato sul suo profilo Twitter, lanciando pesanti accuse nei confronti della moglie Kim Kardashian e della suocera, affermando che vogliono internarlo. Nella giornata odierna, dopo le pesanti accuse lanciate dal marito, Kim Kardashian decide di dire la sua sempre sui social. Ecco le sue parole.

Sul suo profilo Instagram, Kim Kardashian, in merito a questa vicenda che vede coinvolta lei, in primis, e sua madre, ha semplicemente espresso il seguente parere:“Come molti di voi sanno, Kanye ha il disturbo bipolare. Tutti coloro che lo hanno o che hanno qualcuno di caro nelle loro vite che lo ha, sa quanto sia incredibilmente complicato e doloroso da capire”.

Afferma di aver sempre mantenuto il riserbo sulla questione e soprattutto sulla salute e lo stato mentale del marito. Si è comportata in questo modo per una sorta di protezione nei confronti dei suoi figli e per fare in modo che tutto questo non influisse su di loro e anche sulle malelingue sempre pronte a colpire.

Oggi, soprattutto in seguito ai post deliranti del marito che sono poi stati rimossi, decide di rompere il silenzio e raccontare la sua verità. Si sofferma parlando dei disturbi mentali e di quanto la famiglia abbia poca influenza, dal momento che è impotente di fronte a questo problema e non sa come si possa aiutare qualcuno che vive questa situazione di disagio e difficoltà.

Si sofferma, poi, a parlare del marito, affermando che Kanye West è una persona brillante, ma anche complicata. La sua vita è costellata di lutti e, infatti, ha, da poco, perso la madre, per cui il suo stato mentale ha risentito di alcune forti ripercussioni. Infine, lancia un appello alla società affinché si spinga a parlare di questo tema, oltre a stare vicino a coloro che soffrono.

Il post si conclude con un ringraziamento a tutti i fan di Kanye West cercando di capire questo momento difficile: “Grazie a coloro che hanno espresso preoccupazioni sul benessere di Kanye e per la vostra comprensione. Con amore e gratitudine, Kim Kardashian West”.