Kim Kardashian si schiera dalla parte di Harry e Meghan

Oltre a svelare di provare grande simpatia nei confronti di Meghan Markle e del marito Harry, Kim Kardashian ha altresì espresso tutto la propria solidarietà alla coppia reale, da troppo tempo oggetto del morboso interesse dei media. La 39enne regina dei reality e dei social, attraverso un’intervista esclusiva rilasciata all’emittente televisiva australiana Network10, ha infatti ribadito di sentirsi molto vicino ai genitori del piccolo Archie.

Secondo la Kardashian, in qualità di membri di una delle famiglie reali più importanti del mondo, i duchi di Sussex finiscono inevitabilmente sotto i riflettori della stampa che viviseziona ogni singolo dettaglio della loro vita. Precisando che solo loro due sono in grado di poter capire a quale genere di pressione vengano esposti quotidianamente, ha altresì aggiunto di poter definire “il loro viaggio estremamente personale, anche per ciò che ha passato la mamma di Harry e per come la sua vita sia stata influenzata dai riflettori e dai paparazzi”.

A darle questo punto di vista è stata la maternità, un avvenimento che le ha completamente cambiato la vita, facendole aprire gli occhi su tanti temi che fino a quel momento aveva reputato poco importanti. A trasformarla è stata l’esigenza di sicurezza dei figli, un aspetto che la porta a empatizzare con lo spasmodico bisogno di privacy di Meghan e Harry, desiderosi di aver più tempo da trascorrere insieme senza ingerenze esterne.

Non è comunque la prima volta che la figlia del celebre avvocato di O.J. Simpson si schiera dalla parte dei duchi di Sussex, due personaggi molto in vista, che lei stessa avrebbe intenzione di poter incontrare. Poche settimane fa, in occasione del suo viaggio in Armenia, paese di origine del padre, un giornalista locale aveva paragonato lei e il marito Kanye West alla coppia reale.

In quella circostanza, trovando delle analogie con la sua difficoltà nel gestire la propria immagine di personaggio pubblico, aveva appoggiato l’ipotesi che Meghan e Harry potessero abbandonare il Regno Unito, una scelta dettata dall’esigenza di trovare un luogo più tranquillo e riservato in cui vivere.