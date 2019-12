Kim Kardashian ha promesso di indossare abiti meno sexy dal 2020

Negli ultimi anni, Kim Kardashian non ha certo lesinato con gli scatti che hanno messo in bella mostra tutta la sua giunonica bellezza. Su Instagram, gli oltre 150 milioni di follower non hanno potuto che gioirne, ma stando alle ultime dichiarazioni della regina dei social, tutto ciò ha ormai i giorni contati.

A dare un taglio con le foto che lasciano ben poco all’immaginazione, è stata la stessa protagonista del reality televisivo Al passo con i Kardashian, negli ultimi tempi impegnata nella disperata ricerca di cambiare la propria immagine. Dopo aver svelato di essere molto attenta all’impatto ambientale e di voler incontrare Greta Thunberg, l’imprenditrice di origini armene ha altresì precisato di avere a cuore i diritti dei più poveri e degli indifesi, che vorrebbe tutelare iniziando una carriera da avvocato entro un paio di anni.

Non da ultimo, Kim Kardashian ha anche fatto sapere che non disdegnerebbe di poter arrivare un giorno alla Casa Bianca. Ovviamente per tagliare simili traguardi, lei stessa si è resa conto che doveva cambiare qualcosa nel suo modo di porsi con gli altri. Da qui si spiega la sua recente scelta di rivoluzionare l’immagine che si è costruita in questi ultimi anni.

“Ho avuto questo risveglio da sola. Mi sono resa conto che non avrei nemmeno potuto scorrere Instagram di fronte ai miei figli senza che la nudità arrivasse quasi sempre sul mio feed” ha svelato per mezzo di un’intervista rilasciata al New York Magazine. Tra le altre cose, anche suo marito, il rapper Kanye West, le ha espresso tutte le sue perplessità, svelando di non trovarsi più a suo agio di fronte alle immagini in cui viene ritratta con tanto di abiti attillati e fin troppo provocanti.

“Lo ascolto e lo capisco” ha svelato l’imprenditrice nonché personaggio televisivo di successo, che alla soglia dei 40 anni ha deciso di mettere la testa a posto, modificando l’opinione che tutti si erano fatti sul suo conto. E per farlo ha voluto rivedere anche il look, che dal 2020 sarà improntato ad una maggior semplicità e morigeratezza.