Kim Kardashian ha espresso il desiderio di incontrare Greta Thunberg

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Dopo averne combinate di tutti i colori, negli ultimi anni Kim Kardashian sta cercando di dare una diversa immagine di sé. La sua attenzione alle battaglie di Greta Thunberg è lodevole, resta però il fatto che una come lei non è certo un esempio in fatto di rispetto dell’ambiente. Basti solo considerare che per muoversi, difficilmente rinuncia ai jet privati. Ma evidentemente non è mai troppo tardi per cambiare.