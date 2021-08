Kikò Nalli smentisce di sentire la mancanza di Tina e annuncia: "Sono innamorato"

In una recente intervista rilasciata al settimanale “Di Più Tv”, diretto da Osvaldo Orlandini, l’ex concorrente del “Grande Fratello Nip” Ambra Lombardo ha voluto parlare dedl suo passato. Nella sua lunga chiacchierata si concentra soprattutto su Kikò Nalli, il suo ex fidanzato che ha potuto conoscere proprio durante la sua partecipazione al reality show condotto da Barbara D’Urso.

La professoressa ammette di esserci rimasta molto male per la separazione avvenuta con Chicco Nalli, etichettandolo come una persona molto buona che ama i suoi figli. Secondo Ambra però Kikò ancora oggi, nonostante siano passati alcuni anni, starebbe pensando ancora alla sua ex compagna Tina Cipollari.

La risposta di Chicco Nalli

L’hair stylist ha voluto rispondere alle affermazioni di Ambra Lombardo sui propri canali social. Come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv” Kikò nega immediatamente di provare ancora qualcosa d’importante nei confronti di Tina Cipollari, affermando comunque di avere ancora un bel legame con l’attuale opinionista di “Uomini e Donne”.

Ecco le parole di Kikò in merito a questo argomento: “Di nuovo gossip, non me lo aspettavo. Non è vero che amo la mia ex moglie, assolutamente no. Io non la amo, ma ci stimiamo reciprocamente. Oltre a ciò, non c’è nulla e non ci sarà mai nulla. Quando una storia finisce, sta bene così”.

Nell’intervista però Ambra, sebbene abbia rotto da un paio di anni con Chicco, non esclude che possano ritornare nuovamente insieme. L’hair stylist però a oggi pare poco interessato a un riavvicinamento, dal momento che ci sarebbe già una ragazza nella sua vita: “Io nel mio cuore ho un’altra persona e quella persona lo sa. C’è poco da dire e da scrivere”. In merito a questa presunta fidanzata, che sa di clamoroso poiché fino a oggi non se ne era mai parlato di una possibile nuova fidanzata per Kikò, non si conoscono ulteriori dettagli.