Kikò Nalli reagisce al presunto tradimento della sua fidanzata Ambra con Gaetano Arena

Durante la puntata di “Pomeriggio cinque” andata in onda il 7 novembre su canale 5 e condotta da Barbara D’Urso è andato in scena il gossip che vede coinvolto l’ex concorrente del “Grande Fratello“, Gaetano Arena. Andando con ordine, Arena era stato accusato di aver aggredito un paparazzo mentre voleva fotografarlo.

Gaetano si è giustificato asserendo che l’uomo lo avrebbe offeso, ma in realtà dietro tutta la storia vi è una notizia bomba, ovvero Gaetano era stato preso di mira dal paparazzo perchè in compagnia di una donna misteriosa e fidanzata. L’identità della donna non è mai stata svelata fino a quando non è avvenuto uno scontro verbale proprio tra Gennaro e il paparazzo Alex Fiumara, entrambi ospiti a “Pomeriggio Cinque”.

Il nome della donna in questione è quello di Ambra Lombardo, fidanzata di Kikò Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari e la Lombardo, si sono conosciuti nella casa del “Grande Fratello”, durante l’ultima edizione, quando entrambi, insieme a Gaetano, erano concorrenti. La storia d’amore tra Kikò e Ambra è proseguita anche fuori e ora rischia di vacillare a causa del “gossip” che sta impazzando.

Kikò Nalli però è uscito allo scoperto e attraverso delle Instagram stories ha detto la sua sul presunto tradimento della fidanzata. Nello specifico ha scritto: “Carini, popolari e pure simpatici. Amore questo fa male a tanti dajeeeeee” e poi ha proseguito: “Ma almeno quando inventate finti flirt fateli credibili! Appena smesso di ridere…torniamo al lavoro“.

Insomma Kikò non crede minimamente al tradimento di Ambra con Gaetano, al contrario trova la faccenda una semplice montatura. Che abbia ragione lui o non vuole guardare in faccia la realtà e ammettere che il tradimento ci sia realmente stato? La faccenda inizia a diventare intricata e sicuramente sarà portata avanti e commentata ancora nel salotto di Barbara D’Urso. Chissà che la sua prossima ospite non sia proprio Ambra, che dice come stanno le cose e chiarisce la sua posizione, non resta che attendere i prossimi sviluppi.