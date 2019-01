Kikò Nalli parla dell’ex moglie Tina Cipollari e rivela: "Ho saputo del suo matrimonio dai giornali!"

Chicco Nalli è ritornato a parlare del rapporto con la sua ex moglie ed opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari dopo che quest’ultima si è mostrata felice più che mai con il suo attuale fidanzato Vincenzo Ferrara. E’ notizia ormai certa che la coppia abbia intenzione presto di convolare a nozze e proprio a tal proposito Kikò ha voluto esprimere un suo parere.

Intervistato dal settimanale Nuovo, l’hairstylist ha ribadito di essere rimasto molto deluso dal comportamento dell’ex moglie dal momento che la stessa ha spesse volte sottolineato di non essere interessata alla sua opinione personale sulla storia d’amore nata con lo chef Vincenzo Ferrara. Sia la vamp che Nalli, durante questi anni di separazione, hanno sempre cercato di avere un ottimo rapporto soprattutto per il bene dei loro tre figli.

Anche in questa occasione, Nalli ha svelato di non essere per nulla contrario al secondo matrimonio della sua ex moglie Tina e sempre a Nuovo, l’hairstylist spera che la Vamp possa trovare assieme a Vincenzo tutta quella serenità che non è stato in grado di darle proprio lui. L’unica cosa che sembra aver sconvolto il Nalli è il fatto di aver saputo delle nozze attraverso i giornali di gossip e non direttamente dall’opinionista e collega di Gianni Sperti.

“Non posso che essere strafelice per lei perchè magari riuscirà a sentirsi più libera, anche da me. Le auguro davvero che con il suo nuovo compagno e futuro marito Vincenzo possa affrontare il 2019 con maggiore serenità di quella che, forse, le davo io. E dirò di più: sono sicuro che per Tina, questo, sarà un anno ancora più bello di quello che si è appena concluso” ha chiosato l’hairstylist. Purtroppo in questo momento sembra che la situazione amorosa di Chicco non sia molto interessante visto che dopo la rottura della relazione con Myr Garrido nessuna donna è riuscita a conquistare il suo cuore.

Per il momento Tina non sembra aver rilasciato dichiarazioni in merito ma non è detto che nei prossimi giorni non risponda direttamente alle esternazioni rilasciate a Nuovo dal suo ex marito. Intanto la Vamp sta trascorrendo il suo tempo libero con Vincenzo innamorata più che mai per le vie di Firenze.