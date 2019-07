Kikò Nalli parla del suo futuro con Ambra Lombardo: "Ci hanno proposto un programma tv insieme"

La coppia formata da Erica Piamonte e Kikò Nalli ha conquistato immediatamente il pubblico da casa. Entrambi sono stati protagonisti dell’ultima stagione del Grande Fratello, il reality show di canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Nessuno dei due è arrivato in finale, ma pare che non manchino le proposte per ritornare in televisione.

Nelle ultime settimane a Erica Piamonte e Kikò Nalli viene accostata una possibile partecipazione a “Temptation Island Vip“. Al momento hanno smentito qualsiasi tipo di contatto con gli autori di Maria De Filippi, ma comunque non smentiscono una loro presenza qualora venissero chiamati.

In queste ore però Kikò fa sognare i fan della coppia. Infatti l’ex marito di Tina Cipollari, intervistato dal settimanale “Sono“, diretto da Guido Veneziani, ha svelato di aver ricevuto alcune proposte per presenziare, insieme ad Erica Piamonte, in una trasmissione televisiva.

Le parole di Kikò Nalli

Queste sono le dichiarazioni dell’hair stylist al settimanale che vengono riportate dal sito “Il Giornale“, in cui parla del suo futuro lavorativo: “Sì, ci hanno proposto un programma tv insieme ma finché non arrivano chiusure reali non dico nulla. Per ora, comunque, visto che amo il mio lavoro, sto facendo di tutto per tornare a ‘sforbiciare’: è questa la mia vita, quella che voglio”.

Successivamente, parla anche della sua attuale storia d’amore con Erica Piamonte, definendola una favola moderna che sta diventando sempre più importante. “Il nostro è un amore pulito, senza doppi fini o giochi. Daremo modo alla gente di credere in questa nostra storia”. L’ultima dichiarazione pare essere proprio un’apertura per la prossima edizione di “Temptation Island Vip”, con lo scopo di convincere i telespettatori che il loro amore è vero. Ma, per il momento, Kikò non ha fatto il nome del programma.