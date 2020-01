Kikò Nalli: "Nella fine del matrimonio con Tina c’entra Giorgio Manetti"

Tina Cipollari è ormai volto storico di “Uomini e Donne“. Nel talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, Tina appare sempre vulcanica, esplosiva, esuberante e non perde occasione per criticare dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori. La sua più acerrima nemica è la dama torinese Gemma Galgani, difatti le due non perdono mai occasione per litigare e accusarsi a vicenda.

Tina ha vissuto tante esperienze e momenti emozionanti nel salotto dei sentimenti, difatti proprio a “Uomini e Donne” conobbe Kikò Nalli, suo marito per quindici anni e padre dei suoi tre figli: Matthias, Francesco e Gianluca. Il matrimonio tra Tina e Kikò è naufragato e oggi entrambi hanno intrapreso strade differenti.

Kikò è tornato a parlare della fine del suo matrimonio con la Cipollari e ha fatto riferimento ad una persona, Giorgio Manetti. Giorgio è stato il protagonista per alcuni anni del trono over, ha intrapreso una relazione tormentata con Gemma e a più riprese, sia lui che Tina, non hanno mai nascosto l’affetto e la stima che li legava, mandando di fatto Gemma su tutte le furie.

In molti hanno ipotizzato che tra Manetti e Tina potesse esserci del tenero, altri hanno creduto che la loro vicinanza in puntata fosse solo un modo per far ingelosire Gemma, ma adesso è intervenuto Kikò per dire la sua. L’hair stylist ha dichiarato di essere a conoscenza degli apprezzamenti che ci sono stati tra i due: “So di questi apprezzamenti e di una amicizia molto forte. Comunque Non si possono mettere le manette a nessuno, tanto meno a Tina“.

Insomma Kikò fa riferimento ad una forte amicizia e poi aggiunge che Tina è un tipo deciso e non si lascia incatenare da nessuno. Nalli non ha mai nascosto l’affetto che lo lega alla sua ex moglie e l’equilibrio che hanno raggiunto, soprattutto per il bene dei loro bambini. Difatti durante il periodo negativo che ha vissuto di recente Kikò, a causa di un problema al cuore che lo ha visto ricoverato in ospedale per diversi giorni, a prendersi cura di lui c’era Tina.