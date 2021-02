Kikò Nalli lancia una frecciatina a Barbara D’Urso: "Copia, copia"

Kikò Nalli ha partecipato in passato a diverse trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. L’ultima edizione del “Grande Fratello Nip” e condotta proprio dalla D’Urso, ha visto Nalli parteciparvi nelle vesti di concorrente. All’interno della casa, l’ex marito di Tina Cipollari conobbe Ambra Lombardo con la quale intraprese una storia d’amore poi naufragata.

La D’Urso ha in qualche modo “lanciato” Nalli e la Lombardo, anche se Kikò era sicuramente più conosciuto della sua ex. Successivamente e anche precedentemente al GF, Kikò ha partecipato ai vari salotti di Barbara, ma oggi i rapporti tra le parti sono molto tesi. Addirittura, Nalli ha lanciato una stoccata ad indirizzo proprio della conduttrice campana.

L’hair stylist ha avuto da ridire sul metodo di conduzione della D’Urso, la quale, nell’ultimo periodo, ha preso a cuore la storia di Walter Zenga e dei suoi figli, Andrea e Nicolò. Non solo, sulla scia della storia di Zenga, Barbara ha ospitato a “Live – Non è la D’Urso” anche Asia e Sandy Bachini. Le figlie dell’ex calciatore della Juventus, non hanno più rapporti col padre.

La D’Urso ha ringraziato le due per aver accettato il suo invito e si è detta speranzosa del fatto che il papà, guardandole in tv, possa farsi vivo. Proprio ciò ha scatenato la reazione di Nalli. Mentre guardava la trasmissione, Kikò è intervenuto sui social e attraverso una serie di Instagram stories, ha lanciato la frecciatina alla D’Urso. L’ex marito della Cipollari ha postato uno scatto del momento e poche righe.

“Ma C’è Posta per Te non era il sabato? Copia, copia. Non ho parole“, queste le dichiarazioni di Nalli. Dunque, Kikò ha recriminato alla conduttrice campana il fatto di voler in qualche modo emulare Maria De Filippi e la sua trasmissione “C’è posta per te”. Che la D’Urso avrà intenzione di replicare a Nalli? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.