Kiko Nalli, ex marito di Tina Cipollari e attivo in numerosi programmi televisivi, cosa fa adesso?

Kiko Nalli è un ex personaggio televisivo conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello. Kiko è anche conosciuto nel gossip per essere il marito della famosa opinionista Tina Cipollari del programma televisivo Uomini e Donne. A tre anni dalla fine del reality di Canale 5, si è ritirato dalla tv e scopriamo cosa fa adesso.

Kiko Nalli è stato uno dei partecipanti alla sedicesima edizione del Grande Fratello. Durante lo spettacolo, inizia una relazione con Ambra Lombardo, un’altra partecipante al programma televisivo. Entrambi erano concorrenti nella casa più seguita d’Italia. La relazione è finita qualche tempo dopo il programma. La partecipazione al Grande Fratello è stato il momento clou della sua carriera televisiva. Ha avuto modo di esprimere le sue qualità e il profondo legame che lo unisce ai suoi tre figli.

Kiko Nalli è un personaggio televisivo e attore italiano. Nalli è apparso per la prima volta sulla TV italiana in Uomini e Donne, programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Durante la trasmissione Nalli ha trovato l’amore, non nel solito modo tradizionale, ma con l’affermata opinionista Tina Cipollari, che aveva già ricoperto ruoli sia di corteggiatrice che di tronista.

Nalli lascia il programma per sposare Cipollari e nel 2005 si sposano. Tina Cipollari e Kiko Nalli hanno avuto tre figli: Mattias (nato nel 2003), Francesco (nato nel 2006) e Gianluca (nato nel 2007). Kiko ha un ottimo rapporto con i loro tre figli. Tina Cipollari e Kiko Nalli hanno annunciato la loro separazione nel 2018. La storia d’amore di Tina Cipollari e Kiko Nalli aveva fatto sognare molti fan. Tuttavia, sono rimasti buoni amici per il bene dei loro figli.

Negli ultimi anni Nalli ha partecipato a vari programmi televisivi come Uomini e Donne e Grande Fratello, Detto Fatto e Pomeriggio Cinque. Ha lavorato come consulente di bellezza. Decide di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi interamente al suo lavoro di parrucchiere. Questa professione è stata svolta anche in parallelo con le sue apparizioni in TV. L’hairstylist ha un rinomato salone di bellezza a Roma chiamato Art Kikò Group. Ha fondato il suo marchio di prodotti per la cura dei capelli: Bambookì, che sta riscuotendo un grande successo.