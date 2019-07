Kikò Nalli emoziona, il ricordo del padre scomparso e la dolce dedica

L’esperienza al “Grande Fratello” ha rivoluzionato la vita di Kikò Nalli. Proprio lì ha conosciuto quella che ora è la sua compagna, la bellissima siciliana Ambra Lombardo, inoltre è riuscito a fare un cammino dentro di sé che l’ha portato a raccontare aspetti del suo passato molto privati, come la perdita del padre.

L’hair-stylist, nella sua permanenza dentro la Casa di Cinecittà, ha dichiarato di aver trasformato la morte del padre in una sorta di aiuto nella sua quotidianità: “Lui da là mi sta guardando e allora non sbaglio”, rivelando di essere sempre stato attento a non sbagliare o a commettere errori, proprio per quella sensazione che suo padre lo stesse guardando: “Una guida mentale e se dovevo fare una caz**ta ci pensavo mille volte per non fare del male a lui”.

Le commoventi parole di Kikò Nalli per il padre scomparso

Dopo queste rivelazioni, il messaggio che ha scritto Kikò sul suo profilo Instagram in occasione del compleanno del padre, ha un sapore nuovo per i suoi followers: “Oggi è il tuo compleanno… e come sempre mi sono sentito agitato. Non smettere mai di essere dentro di me. Auguri papone mio”.

L’ex marito di Tina Cipollari, ha rivelato la sua sensibilità durante il suo percorso a “Grande Fratello”, un aspetto di lui che non era stato ancora colto del tutto, ma che ha ampiamente dimostrato quando ha gestito la reazione dei suoi figli che accusavano Ambra Lombardo di essere interessata solo alle telecamere e non al padre.

La coppia, ultimamente, è stata accostata anche al reality show in partenza il prossimo settembre su Canale 5, Temptation Island Vip. Questo gossip non è stato confermato, anzi nelle ultime ore sembra circoli addirittura la smentita di una loro partecipazione. Vedremo se cambieranno idea e vorranno provare a mettersi alla prova con tentazioni che potrebbero rivelarsi letali per il loro rapporto.