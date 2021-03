Kikò Nalli e Ambra Lombardo, riavvicinamento in corso: "Tina? Non deve mettere becco"

La storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo sembrava fosse finita ormai da un po’. I due, che si sono conosciuti e innamorati nella casa del “Grande Fratello”, non hanno retto al peso della lontananza. Entrambi hanno partecipato all’ultima edizione condotta da Barbara D’Urso e, una volta in casa, hanno instaurato un feeling sempre più forte che è sbocciato in amore.

Lui vive a Roma, lei in Sicilia. Lui ha vari impegni, tra cui quello di occuparsi dei suoi tre figli, Matthias, Francesco e Gianluca, avuti dalla sua ex moglie, Tina Cipollari. Se le cose tra Kikò e Ambra sembravano essere definitivamente naufragate, la realtà non è questa. Come ha dichiarato l’hair stylist in una lunga intervista rilasciata al magazine “Vero”, lui e la Lombardo si sentono ancora.

Nello specifico, i due ex si sentono costantemente, addirittura tutti i giorni e ciò fa si che non sia da escludere un ritorno di fiamma. A tal proposito, Nalli ha dichiarato: “Un ritorno con Ambra? Mai dire mai. Abbiamo un rapporto bellissimo, ci sentiamo tutti i giorni e ci siamo l’uno per l’altra. Ovviamente c’è qualcosa tra noi, purtroppo non stiamo insieme ma andiamo avanti così“.

Ovviamente non poteva mancare una battuta sulla sua ex moglie Tina, dove Kikò è stato molto chiaro: “Tina non potrebbe mettere becco: siamo stati sposati ma ora ognuno fa la sua vita. Io non metto naso nelle sue cose e lei non mette naso nelle mie“. Ricordiamo che archiviato il matrimonio con Nalli, la Cipollari fa coppia fissa ormai da diversi anni con il ristoratore Vincenzo Ferrara.

Dopo un periodo di crisi che li aveva portati ad allontanarsi, Tina e Vincenzo sono tornati insieme più forti e uniti che mai e sempre più insistenti si fanno le voci sulle nozze imminenti. La Cipollari e Kikò invece, hanno mantenuto un ottimo rapporto soprattutto per il bene dei loro tre figli. Ma come dice l’hair styilist, la sua ex moglie non deve mettere becco nelle sue faccende amorose.