Kikò Nalli e Ambra Lombardo in crisi? Interviene la sorella di Tina

Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono conosciuti e innamorati nella casa del “Grande Fratello“, dove entrambi hanno partecipato come concorrenti. Air stylist lui, insegnante lei, vivono una storia d’amore fatta di alti e bassi con continue interferenze esterne. Sono spesso al centro del gossip e fanno molto discutere il web.

Spesso gli vengono additate diverse crisi e l’ultima trovata ha riguardato il presunto flirt tra Ambra e Gaetano Arena, anch’esso ex concorrente nella casa più spiata d’Italia, ma in quell’occasione Kikò non ha perso tempo per difendere a spada tratta la sua compagna e crederle fino alla fine. Il bel Nalli ha alle spalle un matrimonio con Tina Cipollari, opinionista di “Uomini e Donne”, dalla quale ha avuto tre figli, Mathias, Francesco e Gianluca.

Qualche giorno fa Kikò è stato colpito da un malore ed è finito in ospedale, inizialmente si è temuto il peggio, ma poi lo stesso air stylist ha rassicurato tutti i fan. Ambra non si è presentata al capezzale del suo compagno, facendo subito intuire che una nuova crisi tra loro fosse in atto. I due non hanno né smentito né confermato le voci, chi però ha rotto il silenzio sulla vicenda è stata Annarita Cipollari, sorella di Tina.

Stando a quanto dichiarato dalla Cipollari, Kikò e Ambra starebbero per davvero vivendo un momento di profonda crisi. Annarita ha dichiarato che tra lei e il suo ex cognato ancora oggi vi è uno splendido rapporto, anche se non nutre profonda simpatia per la Lombardo, al punto che non tocca mai l’argomento con Kikò.

Intervistata dal settimanale “Di Più“, Annarita Cipollari ha confessato: “Lo vedo nervoso e mi ha anche confidato che non si sentono da un pò. Io a volte ho l’impressione che questa Ambra lo abbia stregato. A me lei non piace, lui lo sa. Infatti Kikò non ne parla quasi mai e se io provo a nominarla lui si arrabbia e la sua pressione ne risente“.

Annarita ha aggiunto che nonostante Kikò sia stato dimesso dall’ospedale dubita di vederlo sereno perchè le sue pene sono soprattutto d’amore. Insomma la situazione, come intuito dai più attenti è molto complicata e a confermarlo è la sorella di Tina e non i diretti interessati, i quali sono calati in un completo silenzio. Che decidano di uscire allo scoperto e replicare alle parole di Annarita? Non resta che attendere eventuali sviluppi.