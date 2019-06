Khloe Kardashian rompe con Tristan Thompson, un nuovo amore in vista?

La famosissima star televisiva americana Khloe Kardashian, in seguito alle vicende sentimentali accadutegli insieme a Tristan Thompson, è alla ricerca del vero amore. Quel tipo di amore eterno, duraturo, che ti fa battere forte il cuore a lungo.

Tutti sappiamo che Khloe ha passato un vero momentaccio, in modo particolare abbiamo recentemente appreso dell’enorme spavento che ha avuto durante la sua prima gravidanza, a causa di perdite di sangue.

Sembrerebbe comunque che le cose stiano migliorando per l’attrice TV. Khloe Kardashian infatti, ci ha aggiornato sulla sua vita ieri, grazie ad un post su Instagram e sembrerebbe che la star stia prestando attenzione ad altri pretendenti e valutando partiti che la pensino diversamente dal precedente.

Secondo il recente post sul social network, Khloe sembrerebbe davvero innamorata di un nuovo ragazzo, almeno questo è ciò che i fans hanno appreso dal suo post amoroso, contente una bellissma citazione del famoso cantante Elvis Presley, molto romantica e dolce.

La capacità di Khloe di fidarsi ancora degli uomini, dopo tutto quello che le è successo, è oggettivamente molto lodevole ma molti dei suoi fans non la pensano proprio così. Infatti molti followers di Khloe Kardashian hanno scritto su Instagram che si sta riprendendo un pò troppo in fretta dal suo ex bugiardo, Tristan Thompson, anche esso molto conosciuto sulla TV americana.

Staremo a vedere la reazione di Khloe a questi attacchi dei fans, nel frattempo teniamo sotto controllo i posts dell’attrice statunitense sui social networks aspettando notizie. Intanto tra i suoi fans impazzano le scommesse su chi sia il suo nuovo amore ed alcuni azzardano addirittura che sia una persona molto nota del grande schermo.