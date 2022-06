Khaby Lame, il tiktoker diventerà presto cittadino italiano: l’annuncio ufficiale

Ascolta questo articolo

Khaby Lame ha iniziato la sua avventura su Tik Tok circa un anno e mezzo fa e ben presto è diventato il tiktoker più seguito al mondo, con un esercito che conta 142,5 milioni di follower, superando anche la collega americana Charli D’Amelio (142,2 milioni), la ballerina che posta le sue esibizioni su canzoni del momento. Poche ore fa è arrivata la notizia che il ragazzo stava aspettando da tempo.

L’influencer di origine senegalese ha ottenuto la cittadinanza italiana e la conferma arriva direttamente su Twitter, grazie ad un messaggio di Carlo Sibilia, il sottosegretario di Stato del Ministero dell’interno: “Caro Khaby Lame volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell’Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo”.

Khaby Lame ottiene la cittadinanza italiana: ecco la sua storia



Un tweet che arriva in risposta a Lame che, proprio nella giornata di oggi, ha rilasciato un’intervista su Repubblica ricordando il fatto di non avere ricevuto la cittadinanza italiana: “Non è giusto – aveva detto Lame nell’intervista – che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me”.

Un paio di anni fa la vita di Lame aveva preso una brutta piega, infatti il ragazzo era stato licenziato dalla fabbrica in cui lavorava a causa della pandemia per il Covid 19 e da lì ha avuto inizio la sua carriera social che l’ha portato al successo e alla popolarità mondiale. Con quel gesto che lo ha reso famoso, e diventato ormai iconico, ha ironizzato sul mondo degli influencer, mettendo in risalto l’inutilità di molti tutorial che impazzavano sul web, senza alcun tipo di volgarità e violenza.