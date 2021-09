Khaby Lame: il re di Tik Tok perde il telefono alla Fashion Week

È il volto del momento, tutto il web infatti acclama e segue con immenso gradimento il tiktoker italiano Khaby Lame. E pensare che era partito da un semplice video sulla nota piattaforma per giovani “Tik Tok” con l’unico scopo di voler ingannare il tempo.

In poco tempo Lame ha fatto davvero passi da gigante, da semplici video amatoriali fatti nella sua stanza, fino a sfilare alla Milano Fashion Week, insieme a sta del calibro di Dua Lipa, Bella Thorne, Gigi Hadid, Irina Shayk, Niall Horan e tanti altri.

Khaby Lame perde il telefono

Il ragazzo sul web è una vera e propria icona, una star internazionale, riuscendo persino a superare, in termini di followers, la nota influencer Chiara Ferragni, ma non solo, Di recente Lame ha di fatto aggiunto un nuovo record, superando su Instagram anche la regina indiscussa di TikTok, Charli D’Amelio.

Ed è stata proprio questa esplosione di notorietà che Khaby ha avuto l’occasione di potersi affacciare al mondo della moda. Tantissimi i personaggi famosi che vorrebbero collaborare con la nuova stella emergente. Di recente il ragazzo si è reso protagonista di una piccola disavventura, dettata dalla distrazione, proprio durante la sfilata alla Milano Fashion Week.

Lame infatti, proprio durante la manifestazione, pare che abbia perso il suo smartphone. Il momento esatto è stato ripreso in video. Khaby era intento nel fare una piccola giravolta, ed è stato proprio in quel preciso istante che, inavvertitamente, il suo telefono scivola dalla tasca dei pantaloni. Per fortuna tutto è andato per il meglio perche poco dopo Lame, accortosi della perdita, è riuscito in poco tempo a recupare il telefono caduto.

Ma ritorniamo un attimo a sorpasso di Lame su Chiara Ferragni, cosa ne pensa Khaby in merito: “Rispetto molto Chiara Ferragni perché ha fatto una cosa che in Italia non c’è mai stata. Lei alla fine è stata la prima a portare il mondo degli influencer in Italia, infatti si è creata un grande impero. Io e lei siamo due cose completamente diverse. Del sorpasso sinceramente non è che mi interessi più di tanto“.