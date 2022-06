Khaby Lame è il più seguito al mondo su TikTok: da disoccupato a milionario. Ecco quanto guadagna oggi

Ascolta questo articolo

In Italia ci sono persone che sono riuscite a fare la fortuna dopo aver trascorso non proprio piacevoli durante la loro vita. Questo è quanto accaduto a Khaby Lame, il giovane tiktoker 22enne nato in Senegal ma residente da sempre in Italia da quando aveva un anno. La sua storia è molto particolare e vale la pena di essere raccontata, anche perchè stiamo parlando di una delle personalità più seguite sui social non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

Khaby non sognava minimamente di diventare influencer. Prima che arrivasse la pandemia di Covid lavorava in una azienda di Chivasso, nel torinese, dove si occupava di una macchina a controllo numerico per i filtri ad aria. L’azienda viste le difficoltà incontrate durante il periodo dell’emergenza sanitaria ha deciso di licenziarlo. Dobbiamo ricordare che Khaby pur vivendo in Italia non è formalmente italiano in quanto non ha ancora il passaporto e la sua cittadinanza è ancora senegalese. Ma il suo successo lo ha portato già a gudagnare cifre da capogiro, vediamo quanto gudagna il tiktoker.

Guadagni destinati a salire

Ogni video di Khaby viene visto da milioni di persone. Colpiscono molto le sue imitazioni dei gesti più strani che le persone compiono, i cui video compaiono sulla Rete. Insomma una personalità versatile quella di Khaby Lame che da subito è piaciuto davvero a tutti a causa della sua simpatia e bravura.

Lui, volendo combattere la noia del primo lockdown, il più duro, nella primavera del 2020 decise di cominciare a realizzare questo video su TikTok anche per far divertire la gente, ma improvvisamente il successo lo ha travolto a sua insaputa. Da disoccupato Khaby è oggi una delle personalità più ricche d’Italia.

Si stima che il suo patrimonio si aggiri oggi tra 1,3 e 2,7 milioni di dollari. Sui social basti pensare è più seguito di Chiara Ferragni e dello stesso Gianluca Vacchi. Visto il suo successo alcuni brand famosi come Hugo Boss lo hanno scelto come testimonial. I suoi guadagni ad oggi sono destinati soltanto a salire.