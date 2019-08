Kevin Costner parla di Meghan Markle: "Non dovrebbe mai tornare a fare l’attrice"

Kevin Costner è sicuramente uno degli attori più conosciuti nel mondo del cinema che ha saputo stregare intere generazioni con le sue interpretazioni. Numerosi sono stati i film che gli hanno consentito di raggiungere la fama a livello mondiale: uno fra tutti “Guardia del corpo“, o ancora “Balla coi lupi“. Ad oggi l’attore doppio Premio Oscar, appare essere anche un bravo musicista di genere rock and roll.

Di recente l’attore, durante un’intervista, ha avuto modo di rispondere a qualche domanda in riferimento alla bella attrice, ed attuale duchessa di Sussex, Meghan Markle. In molti infatti conoscono la precedente carriera da attrice della duchessa: infatti Meghan ha consacrato il suo talento grazie alla famosa serie tv Americana “Suits“.

Di fatto, a seguito del matrimonio con il principe Harry, Meghan ha definitivamente abbandonato la carriere cinematografica, dedicandosi completamente alla famiglia, e alla corona, cercando dunque di essere all’altezza della nomina di duchessa conferitale, anche se ciò comporta rinunciare alla carriera che tanto ha amato.

Costner a tal merito, afferma che la Markle farebbe meglio a non lasciarsi tentare dal desiderio di voler ritornare sotto i riflettori, ma di continuare la sua vita come componente della famiglia Inglese. Il motivo di tale affermazione è molto semplice, e non è dovuto di certo al mondo di Hollywood.

A seguito di questa affermazione infatti, Costner ne spiega anche le reali motivazioni, e pare che alla base vi sia come protagonista proprio il principe Harry; secondo Costner infatti, il fatto che la Markle possa intraprendere di nuovo la sua carriera lavorativa, potrebbe scaturire un forte senso di imbarazzo per il marito, specifando: “Per lui sarebbe dura e difficile accettare una cosa del genere. Mettetevi nei suoi panni: è un uomo serio e maturo ormai, molto legato alla famiglia e alle tradizioni. Immaginatevi se dovesse vedere la moglie baciare un altro, anche se fosse solo per esigenze di scena“.

A tal proposito, l’attore conclude dicendo:”Per me sarebbe un problema grosso, e infatti è per questo che non ho sposato un’attrice: non voglio vedere mia moglie baciare un altro“.