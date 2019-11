Keanu Reeves sotto attacco haters a causa della sua nuova fiamma Alexandra

Una vita solcata di grandi soddisfazioni cinematografiche, qualunque ruolo ha interpretato ha sempre dato il meglio di se, rendendo la pellicola un vero capolavoro. Si parla del noto attore Hollywoodiano Keanu Reeves, 55 anni; Reeves negli anni ha interpretato ruoli di grande spessore e di grande successo al botteghino, film come “Matrix” e “Jhon Wick“, e tanti altri ancora.

Tuttavia la dove la carriera dell’attore è stata costellata di successi, dal punto di vista della sua vita privata, l’attore ha anche subito una lunga serie di disgrazie che lo hanno, inevitabilmente, portato ad isolarsi dalla vita sociale, divenendo col tempo, triste e molto schivo alle relazioni sociali, e soprattutto alle interviste.

Reeves infatti circa vent’anni fa era sposato con una donna, che subì un tragico incidente stradale, perdendo la vita; due anni prima perse la figlia in quanto nacque già morta. Da allora l’attore è rimasto single per molti anni, e solo di recente si è appresa la notizia di un nuovo amore entrato nella vita dell’attore.

Si tratta della visual artist Alexandra Grant, 46 anni; la donna è apparsa per la prima volta in compagnia dell’attore in occasione del gala LACMA Art + Film a Los Angeles. La notizia del fidanzamento era già nota giorni prima, ed in merito molte persone hanno aspramente criticato la scelta di Reeves.

Gli “Haters” infatti hanno criticato molto la donna, reputandola non all’altezza dell’attore, che poteva ambire ad una donna molto più avvenente e affascinante. Ma la dove vi sono critiche, spesse volte gratuite, c’è anche chi prende le difese dell’attore come l’amica Helen Mirren, che ha dichiarato in merito: “Conosco molto bene Keanu ed è davvero la persona più carina e gentile che ci sia, quindi lei è una ragazza fortunata e sono sicura che lo sia anche lui.” I due sembrano molto felice insieme, o almeno è quello che è parso a molti dopo la prima apparizione insieme.