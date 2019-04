Katy Perry e Orlando Bloom insieme al festival Coachella, si sposeranno a breve

Cosa ne pensa l’autore

Carlo Crescenzi - Sono molto contento che i due vip, Katy Perry ed Orlando Bloom, si sposino a breve. Sono, a mio avviso, una bellissima coppia. Non mi è piaciuto molto il look dei due paparazzati al Coachella in California. Quel completo giallo di Orlando non era proprio un granché; idem per i pantaloni color fiamme di Katy e per la giacca in PVC.