Katia Ricciarelli sul GF Vip: "Nella casa non ho mai attaccata per prima, mi sono soltanto difesa"

Katia Ricciarelli, una delle concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” che ha visto la conduzione di Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, rilascia una lunga intervista al settimanale “Vero Tv” diretto da Giuseppe Lamanna.

Ovviamente parla proprio della sua avventura nella casa più spiata d’Italia e risponde alle critiche ricevute da Selvaggia Lucarelli nel mese di gennaio. In quella circostanza la giudice di “Ballando con le stelle” ci è andata piuttosto dura nei confronti dell’artista, che ha potuto conoscere durante la loro avventura a “La fattoria”, accusandola di essere una persona misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne.

Katia Ricciarelli si difende dalle accuse

Come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv“, l’artista dichiara di essersi comportata in questa maniera solamente per autodifendersi dalle critiche: “Ho detto molte cose su alcuni che erano con me durante questo percorso e, guarda caso, le cose che dicevo alla fine si sono rivelate tutte vere. Ma poi, di che cosa stiamo parlando? Quando una persona vuole offendere non può aspettarsi di trovare dall’altra parte qualcuno che non si difenda! Io non ho mai attaccato per prima, mi sono solo difesa… non c’è stato rispetto umano”.

E, continuando a essere stuzzicata dal giornalista della rivista, cerca di sorvolare sulla questione di Selvaggia Lucarelli nata nel mese di gennaio: “Lei dice che non sono amica delle donne? Allora le rispondo che sono amica delle donne che hanno qualcosa da dire e da dare“.

Parlando invece delle cose belle nate negli studi di Cinecittà, Katia dichiara di aver stretto un bel rapporto solamente con Aldo Montano, Soleil Sorge, Davide Silvestri, Carmen Russo, Nathalie Caldonazzo e Giucas Casella. Ci tiene ad affermare che insieme all’illusionista l’amicizia dura da circa 35 anni, ed è sicura che possa durare ancora per molto tempo.