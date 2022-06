Katia Ricciarelli dice no al "GF Vip" e a "Tale e Quale": Tina Cipollari le lancia l’ennesima frecciata

Ascolta questo articolo

Sembra proprio che Tina Cipollari non abbia intenzione di mollare la presa e così torna a commentare con ironia e sarcasmo le ultime dichiarazioni di Katia Ricciarelli circa il suo rifiuto a prendere parte come opinionista al “Grande Fratello Vip” e come concorrente a “Tale e Quale Show“.

Su “Chi Magazine” aveva dichiarato di non essere per nulla interessata a prendere parte a programmi tv: “Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo. Tale e Quale? Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita”.

La notizia ha fatto il giro del web ed è stata ripresa da varie testate, tra cui “Trashtvstellare” che ha attirato l’attenzione dell’opinionista più famosa della tv. Come diceva Oscar Wilde “resisto a tutto, tranne che alle tentazioni“, ecco che la Cipollari ha ceduto e ha lasciato due commenti al vetriolo.

I commenti di Tina Cipollari per Katia Ricciarelli

“Spero non ci ripensi”, ha ironizzato la Cipollari, per poi rimarcare il concetto per essere sicura che venisse compreso in maniera corretta il messaggio: “Meno male che non è interessata”. Insomma, i vecchi dissapori tra le due donne non sembrano essersi placati, almeno per quanto riguarda la vamp di “Uomini e Donne“.

Ricordiamo, infatti, che ai tempi della partecipazione della Ricciarelli al “Grande Fratello Vip” aveva raccontato a Francesca Cipriani i vecchi dissapori con la Cipollari: “Tina Cipollari? Ma per l’amore del cielo. Mi ha trattato di me…a! Tutto è successo in un programma Mediaset. Poi mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica e me la credo. Ma come si permette? Io allora le ho risposto: ‘Ma tu cosa vuoi? Sappi che non sei proprio nessuno’. Non ho un bel ricordo”, staremo a vedere se la cantante lirica deciderà di rispondere a sua volta alla Cipollari.