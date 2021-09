Katia Ricciarelli a poche ore dall’inizio del "GF Vip": "Non mi interessa vincere ma divertirmi"

A poche ore dall’inizio della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, la Ricciarelli ha deciso di rilasciare una intervista a “FQMagazine“, una rubrica curata dal sito de “il Fatto Quotidiano”.

Iniziando a parlare del “GF Vip” rivela di essere pronta a sbarcare nella casa ed è convinta che questa esperienza non dovrebbe toglierle nulla dei precedenti cinquant’anni di carriera. Il suo obbiettivo resta quella di giocare e ovviamente divertirsi e, con grande umiltà, afferma: “Di vincere non me ne frega niente“.

Le prime sensazioni sul “Grande Fratello Vip”

Attualmente non si definisce come il personaggio più forte di questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, ma afferma che rispetto a molti altri ha sulle spalle molta più esperienza. Infatti ancora oggi, guardando al suo passato, dichiara di essersi meravigliato di aver dedicato tutta la sua vita alla lirica, il cinema, la prosa, i musical e l’insegnamento riuscendo a ottenere successo un po’ dappertutto.

Continuando a parlare del reality show sottolinea di aver visto le ultime due edizioni del reality show, ma fino a poco tempo fa non avrebbe mai pensato che avrebbe accettato di far parte dello staff come concorrente. Questo suo “sì” nasce anche grazie alla forte amicizia con Alfonso Signorini, dal momento che si conoscono da una vita, e con lui si è accordato nel cercare di parlare del suo mondo dedicato alla lirica negli studi di Cinecittà.

La relazione con Pippo Baudo, nonostante siano passati molti anni, fa ancora discutere. E l’intervistata afferma che lascerebbe immediatamente la casa dinanzi a un possibile arrivo del conduttore: “Se arrivasse gli butteri le braccia al collo. Ci siamo visti all’Arena di Verona, nel 2019: eravamo seduti a distanza di una poltrona e mi ricordo che senza neanche parlare ci siamo alzati e ci siamo abbracciati”.