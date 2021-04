Katia Follesa ha sofferto per il compagno: "Mi prendeva e mi lasciava"

Amatissima come parte del duo comico “Katiana e Valeriana”, formato con la collega e amica Valeria Graci, Katia Follesa di recente ha dimostrato di essere molto brava a far ridere anche quando è da sola. La comica è infatti tra i protagonisti di ‘Lol – Chi ride è fuori‘, il fortunatissimo format visibile sulla piattaforma Amazon Prime, dove è arrivata seconda dietro il vincitore Ciro Piriello.

Con la fama è tornata anche la curiosità dei fan nei confronti della sua vita privata della Follesa, che non è stata affatto semplice. A raccontarlo è stata lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata al giornale “Intimità” in edicola questo mese. Fidanzata da oltre quindici anni con Angelo Pisani, anche lui di professione comico, la loro storia è stata tutt’altro che idilliaca, soprattutto i primi anni.

Il racconto di Katia Follesa: “Lui all’inizio non ne voleva sapere”

Anni travagliati e spesso tristi, fatti di alti e bassi non tanto per la simpatica Katia, che è sempre stata certa dell’amore nei confronti dell’uomo per il quale nel 2006, quando si sono conosciuti, ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine, quanto per lui. Pisani, infatti, scappava in continuazione e la Follesa non faceva che rincorrerlo.

Come capita spesso in molte coppie disfunzionali, l’uomo la prendeva e la lasciava, alternando appassionati slanci amorosi a un’improvvisa freddezza che sfociava nell’ennesima rottura. Un atteggiamento, questo, che confondeva e addolorava la comica, che però non riusciva a resistergli quando lui tornava con la coda tra le gambe, pentito e pronto a ricominciare… fino alla crisi successiva!

“Tra noi ci sono state pause, allontanamenti, ripartenze in quarta” ha dichiarato Katia Follesa, spiegando che all’inizio lui era allergico a una relazione seria. “Continuava a prendermi e lasciarmi” ha proseguito, “tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi”. Tutto questo fino a quando, a un certo punto, ha deciso di restare e ha capito che lei era la donna della sua vita. Un amore sfociato nel 2010 nella nascita della loro figlia Agatha.