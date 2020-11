Katia Follesa, gli haters dopo la sua dieta: “Da magra non fai più ridere”

L’anno scorso dopo essere stata operata al cuore, Katia Follesa ha deciso di seguire una dieta che le ha fatto perdere quasi 20 chili. Come da lei svelato per mezzo di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, essendo cardiopatica i medici le hanno fortemente raccomandato di perdere peso.

Ritrovare la forma fisica era più che indispensabile per evitare di sovraccaricare il cuore. Seguendo alla lettera i consigli del dottore, la comica ha effettivamente perso i chili di troppo senza però essere diventata una fanatica della forma fisica. La conduttrice del programma Cake Star ha precisato che la cura dimagrante l’ha effettivamente rigenerata, l’ha resa molto più reattiva e le permette anche di riposarsi meglio.

Ciononostante, a differenza di quanto si possa credere, non tutti hanno apprezzato la sua nuova silhouette. Le prime critiche sono arrivate la scorsa estate, quando ha postato sui social alcuni suoi scatti in costume. A quel punto una parte degli internauti non ha gradito le foto, arrivando a formulare una serie di illazioni che l’hanno molto ferita.

A chi ha sostenuto che un simile dimagrimento fosse imputabile ad un bypass gastrico, si è aggiunto chi l’ha attaccata sostenendo che non l’avrebbe più seguita “perché prima le ero sempre piaciuta ed ero il suo modello di donna, mentre adesso sono come tutte le altre”. Ribadendo di non essere cambiata, l’ex di Zelig ha aggiunto che tutto ciò non influenzerà la sua intenzione di postare foto in cui si piace. “Ho perso peso, ma non la mia autostima” ha commentato a riguardo, ammettendo di esserci rimasta male all’idea che qualcuno l’abbia ferocemente sminuita scrivendole che “da magra non fai più ridere”.

A rincuorarla ci hanno pensato però i veri fan, che hanno incoraggiato l’attrice e presentatrice facendole notare che l’aspetto fisico non conta, perché la bravura non si perde con una dieta, così come il successo non si può misurare con i chili che si guadagnano o si perdono. Mettendosi così alle spalle le parole di disprezzo di chi semina invidia e rancore sul web, Katia Follesa ha poi voluto concludere con un eloquente “la verità è che io resto io, anche con la taglia 40”.