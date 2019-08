Katia Fanelli di Temptation Island parla di Vittorio: "Non durerà con Vanessa"

Intervistata dal settimanale di “Uomini e Donne”, Katia Fanelli si è soffermata parlando della sua partecipazione a Temptation Island 6, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Per lei le cose non sono andate nel migliore dei modi, poiché nell’ultimo falò si è lasciata con il suo fidanzato Vittorio Collina.

Le sue dichiarazioni iniziano proprio parlando della sua attuale situazione mentale: “Ora sto bene, ma ogni tanto mi capita di pensare a come sia finita la mia storia. Inevitabilmente avverto delle mancanze, ma poi ritorno in me. Mi manca la sua famiglia. Al di là dell’epilogo quest’esperienza è stata fantastica. Sono stata me stessa con tutte le mie particolarità: non ho mai indossato maschere. Fotonica in tutto e per tutto. Io sono proprio questa e me ne vanto. Ho venticinque anni e le critiche mi scivolano addosso”.

Crede che anche a Vittorio Collina questa esperienza sia servita molto, e proprio per questo motivo lui dovrebbe ringraziare la sua ex fidanzata per averlo convinto a sbarcare in Sardegna. Katia poi, con la sua partecipazione a Temptation Island 6, ammette di aver conosciuto un lato negativo di Vittorio che non si sarebbe mai aspettata.

Insiste sul fatto di non aver mai provato a tradire il suo ex fidanzato e di essersi comportata come ha sempre fatto nella vita di tutti i giorni. Invece, sempre secondo la ragazza, Vittorio per quasi tutta la sua presenza a Temptation Island ha cercato di baciare la sua tentatrice Vanessa.

Katia, sulla coppia formata da Vittorio e Vanessa, non ha un buon parere: “Per come conosco Vittorio, la sua non è stata vendetta, ma si è davvero infatuato di questa persona. Mi dispiace perché credo che da parte di Vanessa non ci sia un reale interesse e lui si prenderà un due di picche. Non ne sono felice, perché auguro a Vittorio il meglio”.