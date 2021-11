Tutti ricordiamo Katia e Ascanio ai tempi del Grande Fratello. Correva l’anno 2004 ed oggi, quasi 20 anni dopo, i due sono innamorati come in quel primo giorno in cui si incontrarono all’interno del loft di Cinecittà. A riprova di tutto ciò, i ritratti di famiglia che la coppia condivide su Instagram, dove insieme contano circa 1 milione di follower.

E che dire dell’ultima dedica di Ascanio alla figlia Matilda?! Come i più informati sanno, nel 2005 Katia e Ascanio si sposarono in un castello sul Lago di Bracciano e, due anni dopo, annunciarono l’arrivo della loro bellissima primogenita dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, la cui foto è diventata virale.

La foto di Ascanio con la figlia Matilda

Il 5 novembre Ascanio ha pubblicato su Instagram una foto con la sua Matilda Pacelli, raggiungendo oltre 15 mila like. Bellissima, Matilda è un mix perfetto tra mamma e papà, nei colori e nei lineamenti. A corredo dello scatto, in cui si lascia intendere che la foto fa parte di uno shooting organizzato per Mediaset, la didascalia: “Ho lasciato ‘milfkatia’ per la mia nuova fidanzata”. Che cosa bolle in pentola? Forse Katia e Ascanio sono pronti a tornare in tv? Per il momento non ci è dato sapere.

La coppia Katia-Ascanio nel corso degli anni si è reinventata, come molti altri personaggi televisivi. I due sono diventati veri e propri influencer. Lei conta mezzo milione di follower su Instragram, lui circa 400 mila; lei si presenta come moglie, mamma di Matilda e Tancredi e sognatrice certificata, mentre lui come giocatore professionale di Golf.

La vita privata procede alla grande, dopo una crisi vissuta negli anni successivi al matrimonio. Katia e Ascanio si godono la loro vita familiare in una splendida villa alle porte di Roma e chissà che i nuovi progetti professionali non li porteranno di nuovo (anche) in tv, dopo quel galeotto Grande Fratello che li ha fatti innamorare. Un amore nato sotto i riflettori, che ha superato momenti bui ed oggi è più forte che mai.