Kate Moss confessa: "Johnny Depp mi regalò una collana che aveva nascosto nel sedere"

Kate Moss ha confessato che l’ex Johnny Depp le regalò una collana di diamanti in modo decisamente particolare durante la loro relazione negli anni ’90. La supermodel 48enne e l’attore 58enne si frequentarono per quattro anni dal 1994 al 1998, diventando presto una delle coppie più amate dei tabloid.

In una video intervista con la versione britannica di Vogue, Kate stava guardando e commentando alcuni suoi famosi look del passato, ed un accessorio di gioielleria ha fatto ricordare un particolare episodio avvenuto durante la loro relazione. Nell’immagine in questione, risalente ai CFDA Fashion Awards di New York nel 1995, Kate indossa un abito bianco firmato John Galliano “che ho perso, se qualcuno là fuori lo ha, vi prego di restituirmelo“, dice l’attrice, scarpe modello Mary Jane nere firmate Manolo Blahnik ed una collana.

“Questa collana di diamanti che Johnny mi ha regalato rappresenta la prima volta che ho posseduto dei diamanti. Se l’è tirata fuori dalla fessura del sedere“, commenta Kate vedendo la foto. La modella spiega che la coppia stava per uscire per cena, e Depp le ha detto “Ho qualcosa nel sedere, puoi dare un’occhiata?“. Kate, perplessa davanti alla domanda, racconta di avere infilato la mano nei pantaloni dell’attore, e di aver tirato fuori la collana di diamanti.

Durante la loro turbolenta relazione Depp ha compiuto altri gesti romantici particolari, come quando nel 1998, in onore del 24esimo compleanno della modella, spese mille euro per riempire di champagne la vasca da bagno della loro camera d’albergo al Portobello Hotel di Londra.

Dopo la fine della storia con Depp, Kate ha avuto una relazione con l’editore Jefferson Hack dal quale ha avuto la figlia Lila, ha frequentato il cantante Pete Doherty dal 2005 al 2007 ed ha sposato il chitarrista Jamie Hince dal 2011 al 2015. Dopo il divorzio ha iniziato una relazione con il fotografo ed aristocratico tedesco Nikolai von Bismarck, un Conte, che dura tuttora.