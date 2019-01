Kate Middleton vuole avere un’altra figlia entro il 2020

Quando si parla della famiglia reale inglese, una delle notizie su cui ultimamente la stampa si sofferma sempre più volentieri è la quarta gravidanza di Kate Middleton. Nonostante le voci riproposte da diversi tabloid d’Oltremanica, al momento la 37enne Duchessa di Cambridge non è in dolce attesa. Ciò non significa però che la moglie di William non desideri diventare madre per la quarta volta.

E stando alle indiscrezioni che trapelano da Palazzo, dopo George, Charlotte e Louis, Kate desidererebbe avere un’altra figlia. A quanto pare dopo aver visto il legame speciale che si è venuto a creare tra George e Charlotte, i due figli più grandi, Kate si augura che altrettanto possa accadere qualora a Louis venga affiancata una sorella di età prossima alla sua.

Se ciò dovesse mai succedere, Kate si dichiarerebbe entusiasta, in quanto avrebbe raggiunto il sogno di poter avere una famiglia perfetta. Ad ogni modo qualora si dovesse rispettare la consuetudine dei figli nati a distanza di due anni l’uno dall’altro, il quarto royal baby dovrebbe nascere nel 2020.

La fonte rimasta anonima ha poi spiegato che William appoggia a pieno titolo questa scelta, seppur tutto ciò debba significare trascorrere nuove notti insonni. Ma la verità è che la Duchessa ama stare a casa e occuparsi della famiglia. Sebbene sia consapevole di quali siano i suoi impegni in quella che è la royal family più celebre del mondo, il marito e i figli rimangono il fulcro imprescindibile dei suoi impegni e affetti.

Insieme con William adorano infatti il loro ruolo di genitori, con entrambi che hanno sempre sognato di far funzionare al meglio il loro matrimonio. Proprio per questa ragione, William ha sempre fatto il possibile per sostenere le scelte di Kate, che a sua volta si è sempre battuta per evitare di commettere gli stessi errori di Lady Diana e di Sarah Ferguson. Si spiegano così anche le frizioni in essere con la cognata Meghan Markle, decisamente molto diversa sia a livello caratteriale che nel modo di porsi. E c’è poi da aggiungere che la sua quarta gravidanza potrebbe di nuovo riportarla in primo piano proprio nei confronti della rivale Meghan.