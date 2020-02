Kate Middleton: un abito da 20 euro e la carezza a William

Kate Middleton ed il Principe William hanno trascorso una giornata in Galles, per un pomeriggio ricco di impegni; per l’occasione, la Duchessa, è tornata ad indossare gli “abiti da ufficio”. Nello specifico, questa volta, si è vestita con un cappotto a doppio petto firmato Hobbs, del costo di 349 sterline, ed un vestito rosso della catena di Zara.

Riappeso nell’armadio il vestito da sogno bianco e oro, sfoggiato in occasione dei BAFTA, Kate ha scelto ancora una volta il marchio low cost della moda spagnola, indossando un abito che con i saldi costava meno di 20 euro. La borsa, invece, una clutch rossa come il vestito, è marchiata Mulberry, mentre gli stivali in camoscio neri sarebbero già stati usati dalla stessa in altre occasioni pubbliche.

La passione per la moda della Duchessa non è certo una novità e si nota soprattutto nei dettagli dei suoi outfit: questa volta, ha abbinato al suo look una sciarpa rossa a cuori rosa; la donna, dal gusto sempre molto raffinato e bon ton, ha voluto osare con un accessorio un po’ più frivolo del solito. E forse è proprio per merito di questo abbinamento più colorato che il Principe William sembra osservare la moglie con uno sguardo incantato.

I Duchi di Cambridge, infatti, sembrano aver ritrovato la perfetta sintonia di un tempo, tanto che Kate si lascia andare in un tenero gesto nei confronti del marito, sfiorandogli gentilmente la spalla e contravvenendo alle regole della Regina. Il gesto stizzito della Middleton che, appena due mesi fa, allontanava William, sembra essere solo un lontano ricordo; nessuna crisi di coppia, come si vociferava allora, quindi.

Durante le ultime uscite pubbliche, William e Kate, sono apparsi più affiatati e sereni che mai. Il merito forse potrebbe essere della riconciliazione con Harry, oppure semplicemente di un ritrovato equilibrio di coppia; equilibrio che, invece, sembra vacillare tra Harry e Meghan che, secondo le indiscrezioni sarebbero già pronti per il divorzio.