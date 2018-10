Kate Middleton scaricata per telefono dal Principe William. Tutta la verità sul loro periodo di separazione

Kate Middleton rimase di sale e dovette mandare giù un brutto rospo quando l’allora fidanzato William d’Inghilterra le diede il benservito per telefono. Il futuro re britannico l’avrebbe lasciata senza scomodarsi e per farlo avrebbe utilizzato la linea telefonica.

Stando alle informazioni divulgate dall’esperto della famiglia reale, nonché autore di quattordici bestseller Christopher Andersen, il 36enne dal sangue blu avrebbe comunicato la sua decisione di interrompere la relazione con una banale telefonata, impersonale e sbrigativa: “Non possiamo andare avanti, non funzionerà e non sarebbe giusto per te”.

Sono queste le telegrafiche parole che Kate Middleton, Duchessa di Cambridge e attuale moglie di William Windsor, dovette sentirsi pronunciare al telefono. A dirgliele fu esattamente colui che col tempo divenne il padre dei suoi tre figli.

Nel suo minuzioso capolavoro editoriale “William & Kate. Una storia d’amore regale”, lo stimato giornalista del New York Times Christopher Andersen racconta che nel corso dell’anno 2007, il principe William parlò dei suoi problemi di cuore al padre Carlo e a sua Maestà la Regina Elisabetta. Entrambi gli suggerirono caldamente di non affrettare i tempi e di lasciare Kate Middleton.

A quel punto William, confuso e alle prime armi, decise di scaricare con una telefonata l’ignara Katerine. Per tutta risposta la 35enne, seguendo i consigli elargiti da sua madre Carole Goldsmith Middleton, decise di fare ingelosire il principe William, dandosi alla vita mondana e finendo su tutte le copertine delle riviste di gossip.

Se consideriamo che funzionò, la sua può essere considerata una vera e propria strategia, efficace e vincente, volta a far riunire la coppia in breve tempo. Difatti, sebbene la loro separazione avvenne nel mese di aprile 2007, il ritorno di fiamma tra i due tentennanti partner fu ufficializzato con un’apparizione pubblica già a luglio 2007, in occasione del matrimonio del cugino di Kate Middleton.