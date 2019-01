Kate Middleton rifatta? La parola al chirurgo plastico

Amata dal popolo britannico (e non solo) per la sua bellezza semplice e raffinata, Kate Middleton sembra non aver affatto risentito del passare del tempo. Il suo apparire sempre impeccabile in ogni circostanza le ha assicurato senza dubbio ammirazione e stima, ma ciò ha portato molti, al tempo stesso, a chiedersi se la perfezione della moglie del principe William sia completamente merito di madre natura.

E in effetti pare proprio che la duchessa di Cambridge abbia ceduto alla tentazione di ricorrere al chirurgo estetico. La notizia, pubblicata da Ok! Magazine, è stata confermata dallo stesso chirurgo che avrebbe eseguito gli interventi estetici ma che ha scelto di restare anonimo.

Sul famoso tabloid inglese si afferma infatti che Kate ha ritoccato il naso più volte: “Ha avuto due interventi di rinoplastica. Il primo è stato un regalo di laurea nel 2005″ – ha dichiarato il medico, che ha poi aggiunto: “Nel 2011 sono stati apportati degli aggiustamenti che hanno fatto la differenza sul suo viso“

Ma non è tutto: il misterioso chirurgo ha riferito, inoltre, che Kate si è sottoposta anche ad un intervento al seno, dopo la nascita dei primi due figli George e Charlotte.

Da quando è entrata a far parte della famiglia reale, Kate Middleton è stata più volte oggetto di commenti sul proprio aspetto fisico, messa a tutti gli effetti sotto una lente di ingrandimento, quella stessa lente d’ingrandimento che sta “analizzando” anche Meghan Markle e che, prima ancora delle due duchesse, si era focalizzata su Lady Diana.

Al momento, però, non possiamo avere la certezza che quanto riportato dal tabloid sia vero: da un lato il fatto che il chirurgo abbia voluto restare anonimo può far nascere qualche dubbio, e dall’altro non potremo neppure aspettarci che la famiglia reale, che non ha mai commentato notizie di questo tipo, confermi (oppure smentisca) la questione.