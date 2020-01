Kate Middleton perdona la presunta rivale Rose Hanbury

Se tra i buoni propositi di Kate Middleton per il nuovo anno ci fosse anche il perdono, probabilmente, sarebbe già sulla buona strada: in occasione della messa del 5 gennaio a Sandrigham si è fatta vedere accanto a Rose Hanbury, la donna che secondo alcuni pettegolezzi avrebbe avuto una relazione con William lo scorso anno. Nel caso la liason fosse vera, la Marchesa di Cholmondeley, sarebbe l’unica presunta rivale di cui si sia mai parlato.

Si tratta comunque solo di ipotesi e in perfetto stile inglese, “Never complain, never explain“, cioè “Mai lamentarsi, mai dare spiegazioni“, Kate non avrebbe mai smentito nè confermato il tradimento del marito. L’aver partecipato, dopo quasi un anno, ad un evento insieme alla Hanbury, però, potrebbe significare che, anche se i pettegolezzi fossero fondati, la Middleton potrebbe aver perdonato.

Il gossip arriva dall’aprile del 2019 quando la giornalista britannica Nicole Cliffe parlò della presunta relazione extraconiugale del Principe William con la Marchesa di Cholmondeley. La notizia, che ha subito riportato alla mente il destino di Lady Diana, ha fatto scalpore per settimane tra i sudditi ed i tabloid di tutto il mondo: per il mondo rosa, infatti, non sembrava esserci pettegolezzo migliore di una storia passionale tra una ex modella, sposata con un uomo molto più vecchio di lei e forse infelice a corte, che già in giovane età sembra avesse fatto perdere la testa a William, ed il futuro erede al trono.

Sebbene nessuno della famiglia reale abbia mai smentito il gossip, Rose non sarebbe più stata vista accanto a William e Kate, con la quale era molto amica. L’unica eccezione si presentò duramte il banchetto di stato organizzato per Donald Trump, dove i Duchi di Cambridge ed i Marchesi di Cholmondeley si salutarono con freddi convenevoli; in quell’occasione, per giunta, la Hanbury non portava la fede al dito, facendo presupporre un divorzio imminente.

A distanza di dieci mesi dallo scoop, le due donne si sarebbero incontrate alla messa della domenica a Sandrigham e, nonostante l’incontro potesse essere un semplice caso, visto che entrambe hanno casa nelle vicinanze, i sudditi sperano in un riavvicinamento.